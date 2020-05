Weitere Bahnbrücke in Haiger ist bald Geschichte

Ab Montag wird die Bahnbrücke in der Westerwaldstraße in Haiger abgerissen. Dafür sind separate Umleitungen für den Pkw- sowie den Schwerverkehr nötig. Foto: Christoph Weber

Haiger. Nachdem am Dienstag die Eisenbahnbrücke in Langenaubach mit schwerem Gerät von den Widerlagern gehoben wurde, wandert die Baustelle in der kommenden Woche in die Westerwaldstraße nach Haiger. Auch dort wird unter Vollsperrung der Landesstraße 3044 gearbeitet. Auftraggeber ist die Deutsche Bahn, umgesetzt wird das Vorhaben von "Hessen-Mobil".

Weiträumige Umleitung für den Schwerverkehr

Zunächst sind Vorarbeiten nötig, ehe die Eisenkonstruktion mit einem Kran von den Widerlagern gehoben werden kann. Danach verschwinden die Beton-Widerlager, ehe die Böschungen zur Landesstraße hin auf beiden Seiten begradigt werden. Im Gegensatz zu der abgerissenen Langenaubacher Brücke mit einer Höhe von 3,90 Metern gibt es für das Bauwerk in der Westerwaldstraße bei der Durchfahrtshöhe keine Einschränkungen.

Verbunden mit dem Abriss, bei dem sich die Deutsche Bahn und "Hessen-Mobil" die Kosten in Höhe von kalkulierten 111 000 Euro teilen, sind bis Ende Mai umfangreiche Umleitungen, die für den Pkw-Verkehr durch das Wohngebiet Fahler führen.

FAHRPLANÄNDERUNG AUF LINIE 105 Auf der Linie 105 (Haiger - Langenaubach - Flammersbach - Haiger) gibt es ab Montag, 25. Mai, wegen des Brückenabrisses eine Fahrplanänderung auf der Strecke zwischen Haiger und Flammersbach. Auf der Linie 105 entfallen die Haltestellen "Im Reiffenberger" und "Druckerei Becker". Stattdessen wird an der Kreuzung Fahler/Holunderstraße eine beidseitige Ersatzhaltestelle eingerichtet. Dort gelten die Abfahrtszeiten der Haltestelle "Im Reiffenberger". Durch die Baumaßnahme kann es zu leichten Verspätungen kommen.

Über Rabenscheid von Haiger nach Flammersbach

Die Verbindung vom Baugebiet zum Hickenweg, normalerweise durch Pfosten nur für Fußgänger und Radfahrer nutzbar, wird während der Bauphase geöffnet. Auch hier gab es früher eine schmale Brücke über die am 30. September 1997 eingestellte Bahnverbindung zwischen dem Haigerer Hauptbahnhof und Breitscheid. Aus der Innenstadt heraus führt die Umleitung am Sportgelände Haarwasen vorbei.

Der Schwerverkehr kann die innerstädtische Umleitung durch den Fahler nicht benutzen. Für die Lastwagen bleibt die schon für Langenaubach gültige separate Umleitung über Rabenscheid, Breitscheid, Medenbach, Uckersdorf, Burg, Dillenburg und Haiger. Dies betrifft auch das Industriegebiet in Flammersbach sowie die Mahlwerke in Langenaubach. Für den Lieferverkehr verlängert sich die einfache Fahrstrecke zur Bundesstraße 277 über Rabenscheid von knapp drei auf etwa 34 Kilometer.

Von den Bauarbeiten an der Bahnbrücke betroffen sein werden auch die Fußgänger, die zwischen Fahler und Budenbergschule unterwegs sind. Der mit einer Ampel bestückte Überweg liegt direkt an der Brücke, sodass die Baufahrzeuge in diesem Bereich rangieren müssen.