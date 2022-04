Wenn das Mensa-Essen aus dem Schulgarten kommt

Und so funktioniert es: Arbeitsgemeinschafts-Leiter Oliver Kilian erklärt Haigerer Schülern auch alles Wissenswerte zu Hochbeeten und Frühjahrsaufsätzen. Foto: Johann-Textor-Schule Haiger

HAIGER - Zutaten für das Mensa-Essen wie Kartoffeln, Möhren, Salat oder Kräuter selbst anbauen: Das ist das Ziel mehrerer Arbeitsgemeinschaften an der Johann-Textor-Schule. Die Schüler sollen so eine Verbindung zur Natur bekommen und mehr über Anbau, Aufzucht und Ernte erfahren.

Zudem können sie den Umgang mit Tieren wie Hühnern und Kaninchen lernen, Verantwortung für Tiere übernehmen und so auch eventuelle Berührungsängste abbauen, sagt AG-Leiter Oliver Kilian. Finanziert wird das vom schuleigenen Förderkreis.

Die Fünftklässler des GSSE-Kurses - das Kürzel GSSE steht für Gesundheit, Sport, Spiel, Entspannung - "Kochen und Umwelt", der im Rahmen des Ganztagsangebotes gewählt werden kann, lernen zum Beispiel, wie man Hochbeete zusammenschraubt und dafür mit der Bohrmaschine umgeht oder wie man die Hühner zum Eierlegen bringt.

Die Textorianer arbeiten an einem mobilen Hühnerstall

Kilian packt bei allen Tätigkeiten mit an und vermittelt den Kindern so Praxis. "Wichtig ist mir, dass die Kinder Spaß haben. Sie zufrieden zu sehen, ist mein Highlight des Tages", sagt er. Für die Zukunft steht das Setzen von Möhren und Kartoffeln auf dem Plan, die Anlage eines Kräutergartens, die Aufzucht von Stockenten, die Schnecken fressen, und der Bau eines kleinen Grillplatzes. Außerdem arbeiten die Textorianer an einem mobilen Hühnerstall, der an interessierte Kindergärten, Schulen und andere Jugendeinrichtungen verliehen beziehungsweise vermietet werden soll.

Ziel ist es, so viel wie möglich für die schuleigene Mensa selbst produzieren zu können. So ist man nicht nur möglichst autark, sondern leistet zugleich einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und fördert das Umweltbewusstsein der Kinder.