Wider die Einsamkeit: "lebensWERT" Haiger vermittelt Kontakte

Wegen Corona ist auch das "lebensWERT-Café" in Haiger geschlossen. Initiator Axel Hofeditz und seine ehrenamtlichen Helfer bieten dennoch persönliche Kontakte an.

HAIGER - Keine Seniorenadventsfeiern, Cafés und Gaststätten geschlossen, keine Weihnachtsfeiern und Verwandtenbesuche, dafür aber Maskenpflicht und Abstand - das macht einsamen und alleinstehenden Menschen derzeit doppelt zu schaffen. Auch das "lebensWERT-Café" am Haigerer Marktplatz ist corona-bedingt bis auf Weiteres geschlossen. "Ich begegne immer mehr Menschen, die seit Tagen und Wochen niemanden mehr getroffen haben oder mit jemanden gesprochen haben", sagt Vereinssprecher Axel Hofeditz.

Damit gerade in der Advents- und Weihnachtszeit nicht noch mehr Menschen in die Isolation getrieben werden, organisiert Hofeditz mit seinen ehrenamtlichen Mitarbeitern einen Kontaktdienst. "Wer sich bei uns meldet, dem vermitteln wir einen Gesprächspartner - oder wir besuchen Menschen, gehen mit ihnen spazieren und haben so Anteil an ihrem Leben." Hofeditz macht Mut: "Rufen Sie an oder mailen Sie uns an, wir kümmern uns um Sie!" Kontakt: Axel Hofeditz, Telefon 01 52-34 12 20 58, E-Mail: info@lebenswert-hilfe.de.