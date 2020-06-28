Sonntag,
28.06.2020 - 15:58
2 min
Wie kommt der Hessentag in Haiger an Sponsoren und Flächen?
Ein Hessentag kostet die austragende Stadt viel Geld - auch Haiger, das 2022 das Landesfest ausrichtet. Jetzt gilt es, Sponsoren zu finden und die benötigten Flächen klarzumachen. Aber wer macht was?
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