Freitag, 17.04.2020 - 19:01
3 min
Wie viele Infizierte gibt es im Alten- und Pflegeheim Ströhmann?
Von Katrin Weber
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HAUS STRÖHMANN
Das Alten- und Pflegeheim Ströhmann in Haiger ist eine private EinrichtungHans Ströhmann hat sie 1974 mit 30 Plätzen gegründetIm Laufe der Jahre wurde die Einrichtung mehrmals um- und ausgebaut. Mittlerweile bietet das Haus 142 Plätze an.
Das Alten- und Pflegeheim Ströhmann ist eine GmbHDie Leitung haben Ströhmanns Enkelinnen Nadja Abu-Tibikh und Jasmine Abu-Tibikh Vogt.
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