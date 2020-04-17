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Haiger

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Freitag, 17.04.2020 - 19:01
3 min

Wie viele Infizierte gibt es im Alten- und Pflegeheim Ströhmann?

Leiterin spricht von einem Todesfall durch das Coronavirus, das Regierungspräsidium Gießen dagegen von zweien. Das Heim in Haiger steht noch bis zum 25. April unter Quarantäne.

Von Katrin Weber
Mehrere Bewohner und Mitarbeiter des Alten- und Pflegeheims Ströhmann in Haiger sind mit dem Coronavirus infiziert. Foto: Katrin Weber

Mehrere Bewohner und Mitarbeiter des Alten- und Pflegeheims Ströhmann in Haiger sind mit dem Coronavirus infiziert. Foto: Katrin Weber

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Fotos
Mehrere Bewohner und Mitarbeiter des Alten- und Pflegeheims Ströhmann in Haiger sind mit dem Coronavirus infiziert. Foto: Katrin Weber

Mehrere Bewohner und Mitarbeiter des Alten- und Pflegeheims Ströhmann in Haiger sind mit dem Coronavirus infiziert. Foto: Katrin Weber

Aushang am Eingang: Das Alten- und Pflegeheim steht noch bis zum 25. April unter Quarantäne. Foto: Katrin Weber

Aushang am Eingang: Das Alten- und Pflegeheim steht noch bis zum 25. April unter Quarantäne. Foto: Katrin Weber

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HAUS STRÖHMANN

Das Alten- und Pflegeheim Ströhmann in Haiger ist eine private EinrichtungHans Ströhmann hat sie 1974 mit 30 Plätzen gegründetIm Laufe der Jahre wurde die Einrichtung mehrmals um- und ausgebaut. Mittlerweile bietet das Haus 142 Plätze an.

Das Alten- und Pflegeheim Ströhmann ist eine GmbHDie Leitung haben Ströhmanns Enkelinnen Nadja Abu-Tibikh und Jasmine Abu-Tibikh Vogt.

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