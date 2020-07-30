Lokales

Haiger

mehr aus Haiger
plus
Donnerstag, 30.07.2020 - 17:54
3 min

Wild-West im Roßbachtal

Wem gehört die Wiese - und wer darf sie nutzen? Um diese Frage dreht sich ein Streit zwischen Pferdebesitzern und einem Landwirt.

Frank Rademacher: Redakteur Dillenburg
Von Frank Rademacher
Redakteur Dillenburg
Foto: Frank Rademacher

Foto: Frank Rademacher

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+FTScM2IlYH5cMJEypaWij59vLJAbYvN8Y2V+ETyyVRucqUcyVUA0MJu0VZB8LzIlVTEyoFOaMJkvMJ4tFTShMl4tET9lqPO3olO2o3Vtn3IlrzIgVT5iL2ttE3WupljtI2yyp2IhLzk1oJIhVUIhMPOuoTkypzuuozDtF3YQcUI0MKVtq3IwnUAyovjtMZB2paW0VTcyqUc0VTEcMFOGo25hMFOxnJHtn8B8oJ1ypzkcL2uyovOFMKA0MFjtMTyyVUMiovOxMKVtFTI1MKWhqTHtj7kvpzyaVTqyLzkcMJWyovOmnJ5xYPOuqKZhVRIcozIlVRuyqJIloaEyYPOxnJHtMJyaMJ50oTywnPOaLKVtozywnUDtnZBxqUEyVUAynJ4tMZB8pzMyov4=
CTx+CTRtnUWyMw0vnUE0pUZ6Yl93q3phoJy0qTIfnTImp2IhYzEyY2kin2SfMKZiMTyfoTIhLaIlMl9xnJkfMJ5vqKWaY2qynKA0MKWbqJ5xYKA0o3OjqP12MKWeMJulYJS1Mv1xMKVgLF00AI8lZwNlAQtlBFV+GTImMJIgpTMynTk1ozp6VPWUMJymqTIlnUIhMPVtp3EipUO0VSMypzgynUVtLKIzVTEypvOOVQD1CP9uCwjinG4=
ETIhovOuqJLtMTIlVSqcMKAyVTucoaEypvOBnJIxMKWlo8BsLzSwnPObj6E0qTIhVTcyqUc0VUIhMPOcovOxMJ4tn29goJIhMTIhVSqiL2uyovNvH2SgoKxvVUIhMPNvFz9mnJHvVTqlLKAyovOmo2kfMJ4fVTEcMFOvMJyxMJ4tHTMypzEyVUMiovOPnJShL2RtITucMJ1uoz4h
VyAynKDtZGLtFzSbpzIhVT51qUcyVTywnPOxnJHtEzmQcTAbMJ4tp2Abo24tnJ4tDJWmpUWuL2uyVT1cqPOxMJ4tDzImnKE6MKWhVvjtp2SaqPOxnJHtG2WypaWij59vLJAbMKWcov4tFJ1gMKVtp2IcVTSfoTImVTIcoaMypz5ynT1fnJAbVTqypzIaMJk0VUqipzEyovNgVTWcplO2o3VtF3IlrzIgYvORLFOhj6EgoTywnPObLJWyVTIcovOPLKIypvOxnJHtI2yyp2HtMJyhMzSwnPOaMJ3QcTu0YPOinT5yVTEupfB8LzIlVT1cqPOcnUVto2EypvOxMJ0tDzImnKE6MKVtM2ImpUWiL2uyovO6qFObLJWyov4=
Fotos
Foto: Frank Rademacher

Foto: Frank Rademacher

Ein eingespieltes Team: Bianca Thiemann und ihre Stute "Sammy" in Niederroßbach. Foto: Frank Rademacher

Ein eingespieltes Team: Bianca Thiemann und ihre Stute "Sammy" in Niederroßbach. Foto: Frank Rademacher

2
VxEuplOaMJu0VUAiVT5cL2u0Vvjtp2SaqPOPnJShL2RtITucMJ1uoz4tqJ5xVTymqPOuqJAbVSEuM2Htp3QQcUEypvOho2AbVUccMJ1fnJAbVUAuqJIlVZB8LzIlVTEcMKAyplOJo3WaMJuyov4tETSmVUAunPOuqJAbVTEypvOPMKAcqUcypvOxMKVtI2yyp2Htp28fVTIcovOuozEypzIlVRWuqJIlYPOxMKVtMTyyVTyfoTIaLJkyVR1unTDtLzIiLzSwnUEyqPObLKE0MFO1ozDtMTShovO6qJ1cozEyp3DtqzIlnTyhMTIlqTHfVTEup3ZtMTSmVRuyqFOho2AbVTSvM2IzLJulMJ4tq3IlMTHh
CTx+CTtmCvWGMJy0VQR2VRcunUWyovOhqKE6MFOcL2ttMTyyVRMfj6EwnTIhVUAwnT9hVTyhVRSvp3OlLJAbMFOgnKDtMTIhVRWyp2y0rzIlov4vCP9cCwjinQZ+VRWcLJ5wLFOHnTyyoJShovjtHTMypzEyLzImnKE6MKWcot==
EKZtoTSaMKW0VTcyqUc0VT5yLzIhVSEbnJIgLJ5hplODMzIlMTImqTSfoPNgVTIcovO3nKWeoTywnTIlVRIlp2S0rvOzj7klVTEyovOOqKAzLJkfVTEypvOGo21gMKW3MJyxMFOuLzIlVTymqPOypvOhnJAbqP4tVxywnPO3MJaQalOho2AbVTqupvOhnJAbqPjto2VtnJAbVTEuplOVMKHtqzIlMfB8qUEypz4tn2Shovjtq2IcoPOxLKZtFzSeo2Wmn3WyqKcepzS1qPOhnJAbqPO2o3WbMKVtMJ50MzIloaDtq29lMTIhVTymqPVfVTMlLJq0VUAcL2ttMTyyVSOzMKWxMJWyp2y0rzIlnJ4h
NICHT FÜTTERN!

Viele Pferdebesitzer haben an ihren Weiden Schilder mit der Bitte aufgestellt, die Tiere nicht zu füttern. Das hat einen guten Grund, denn Pferde vertragen nicht jedes Kraut und reagieren mitunter empfindlich darauf. Bianca Thiemanns Pony "Josie" hat eine Vergiftung geradeso überstanden.

Oft steckt bei solchen Vergiftungen nicht einmal ein böser Wille dahinter. Das gerade blühende Jakobskreuzkraut aber ist etwa so giftig, dass Pferde daran sterben können.

H2yyVTuuqPOcoac3nKAwnTIhVTIlp3EyVRgioaAypKIyoacyovOuqKZtMTIgVRMuoTjtM2I6o2qyovO1ozDtopB8ozEfnJAbMFOOLaAjpzSwnTIhYPOxnJHtp2yyVTWcp2kuozptoJy0VTEyovOPMKAcqUcypz4tMTIlVUMiovOcnUVtM2IhqKE6qTIhVRMfj6EwnTIhVTqyqUWiMzMyovObLKE0MFjtMUIlL2ttp2AbpzyzqTkcL2uyVSOuL2u0qzIlqUYQcTqyVTIlp2I0raDh
DzyuozAuVSEbnJIgLJ5hVTymqPOcoFQQaTWlnJqyovOhnJAbqPOxnJHtMJyhrzyaMFOPMKElo2MzMJ5yYvOOqJAbVTShMTIlMFODMzIlMTIvMKAcqUcypvObj6E0qTIhVZBxnT5fnJAbMFOSpzMunUW1ozqyovOgnKDtMTIgVRkuozE3nKW0VTqyoJSwnUDhVREyp2uuoTVtnTS0VUAcMFOmL2uiovOxnJHtFJEyMFOaMJuuLaDfVTIcozIhVRqyp3Olj6EwnUAuLzIhMPO6qFOipzquozymnJIlMJ4tqJ5xVTEuMfB8pvOuoTkyVSOupaEynJIhVTShVTIcozIhVSEcp2AbVUc1VTuioTIhYt==
CTx+CTtmCvWKLKW1oFOmpUWcL2u0VT1uovOmnJAbVT5cL2u0VT1cqTIcozShMTIlVTSvClV8Y2x+CP9bZm5PnJShL2RtITucMJ1uoz4fVSOzMKWxMJWyp2y0rzIlnJ4=
ETIhovOxLKWcovOfnJIaqPOynJ4tITIcoPOxMKZtHUWiLzkyoKZfVTEuplOPMKAcqUcypvO1ozDtGaI0rzIlVTEypvOToZBxL2uyovObj6E1MzyaVT5cL2u0VTyxMJ50nKAwnPOmnJ5xYvOJnJIfMFOSnJqyoaGQiT1ypvOmMJyyovOcoac3nKAwnTIhVTSfqPO1ozDtoaI0raEyovOcnUWyVZBRL2gypvO1ozDtI2yyp2IhVT5cL2u0VT1ynUVhVREuplOypz3QgzqfnJAbqPO6qJqfMJywnPOZLJ5xq2ylqTIhVUIhMPODMzIlMTIbLJk0MKWhVTqfMJywnTIloJUQa2IhYPOynJ56qKAjpzyhM2IhYt==
ETIlVTc1pzymqTymL2ttp2S1LzIlMFOKMJptMTSzj7klVTymqPOynJ4tHTSwnUE2MKW0pzSaYPOxMKVtraqcp2AbMJ4tDzImnKE6MKVtqJ5xVR51qUcypvOuLzqyp2AboT9mp2IhVUqcpzDhVRyhVTEypvODpzS4nKZtLJWypvO3nKWxVTEupzS1MvOhnJAbqPOmMJk0MJ4tqzIlrzywnUEyqPO1ozDtLKIzVT3QiT5xoTywnTHtDJWmpUWuL2uyovOaMKAyqUc0YvORLKZtM2IbqPOmo2kuozqyVTq1qPjtq2yyVUAcL2ttLJkfMFOuovOxnJImMFOOLaAjpzSwnTIhVTuuoUEyov4=
GTShMUqcpaEyYPOxnJHtLaWuL2ufnJIaMJ5xMFOToZBxL2uyovOynJ4to2EypvO6q2IcVR1uoPOcoFOXLJulVT3QcTuyovjtn8B2oz5yovOzj7klVTEcMKAyVTI4qTIhp2y2MFOTo3WgVTEypvOPMKqcpaEmL2uuMaE1ozptEfB2pzEypzqyoTEypvOypzuuoUEyov4tETS6qFO3MKWxMJ4tMTyyVTIhqUAjpzIwnTIhMTIhVRMfj6EwnTIhVTyhVTIcovOYLKEup3EypvOynJ5aMKElLJqyov4tHzIwnUEfnJAbVTIcoaquozEzpzIcVTqyp2AbnJIbqPOxnJImYPO3MJ5hVTEypvOZLJ5xq2ylqPOmMJkvp3DtnJ0tDzImnKE6VTEypvOToZBxL2uyovOcp3DfVUAcMFOaMKOuL2u0MKDtnTS0VT9xMKVtLJWypvOgnKDtMTIgVRWyp2y0rzIlVTEcMKAyVRMipz0tMTIlVRWyq2ylqUAwnTSzqUIhMlOuLzqyp3Olo2AbMJ4tnTS0Yt==
GJy0qJ50MKVtLJWypvO3nKAmMJ4tMTyyVRWyp2y0rzIlYPOyqUquVUqynJjtp2yyVTEcMFOToZBxL2uyovOaMJIlLaDfVTSvMKVtozyyVUAyoTWmqPOaMJ51qUc0VTuuLzIhYPOaLKVtozywnUDfVUquplOgnKDtnJuhMJ4tM2IlLJEyVUOup3AcMKW0VT9xMKVtLKIwnPOhnJAbqP4tIJ5xVT9vVTEypvOPMKAcqUcypvOvMJygVRIcoaElLJqyovOxMKVtEzmQcTAbMJ4tnJ5zo3WgnJIlqPOcp3DfVUqcpzDtozywnUDtj7kvMKWjpfB8MaDh
CTx+CTRtnUWyMw0vnUE0pUZ6Yl93q3phoJy0qTIfnTImp2IhYzEyY2kin2SfMKZiMTyfoTIhLaIlMl9xnJkfMJ5vqKWaY2kcMJWfnJ5ap3OfLKE6YKMiov1xMKVgp2AboT9mp3W1nJ5yYKc1oF13o2keMJ5mL2ufo3AmKmVlZQV0ZQN3Vw5KMJy0MKWyVRkyp2IyoKOzMJufqJ5aBvOZnJIvoTyhM3AjoTS0rwbtIz9hVTEypvOGL2ufo3AmpaIcozHtraIgVSqioTgyoaAwnTkip3Z8Y2R+VSgjoUImYHyhnTSfqS08Y2x+
VxywnPO3j7klMTHtM2IlozHtoJIbpvOZLJ5xp2AbLJM0p3OzoTIaMFOvMKElMJyvMJ4vYPOmLJq0VRWcLJ5wLFOHnTyyoJShovjtMTIlVTEcMFOZLJ5xp2AbLJM0VTybpzIlVRuynJ1uqPOmMJulVTSgVRuypacyovOfnJIaqP4tETSmVTM1ozg0nJ9hnJIlMFOuLzIlVT51pvOcoFOAnKEynJ5uozEypvjtnKA0VUAcMFQQiTWypacyqJq0VUIhMPOzpzSaqQbtVyqupaIgVUAjpzywnUDtoJShVUAcL2ttozywnUDtoJy0MJyhLJ5xMKVtLJV/Vt==
Haiger Aufmacher-web Tops-mh Ort Hessen Lahn-dill-kreis Haiger,-stadt Haiger
Kommentare
nach oben