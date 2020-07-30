Donnerstag, 30.07.2020 - 17:54
3 min
Wild-West im Roßbachtal
Von Frank Rademacher
Redakteur Dillenburg
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NICHT FÜTTERN!
Viele Pferdebesitzer haben an ihren Weiden Schilder mit der Bitte aufgestellt, die Tiere nicht zu füttern. Das hat einen guten Grund, denn Pferde vertragen nicht jedes Kraut und reagieren mitunter empfindlich darauf. Bianca Thiemanns Pony "Josie" hat eine Vergiftung geradeso überstanden.
Oft steckt bei solchen Vergiftungen nicht einmal ein böser Wille dahinter. Das gerade blühende Jakobskreuzkraut aber ist etwa so giftig, dass Pferde daran sterben können.
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