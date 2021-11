Wildwechsel löst Kettenreaktion

Brenzlige Situation: Wenn Rehe die Fahrbahn kreuzen, kann es schnell gefährlich werden. Symbolfoto: Fredrik von Erichsen/dpa

HAIGER-SEELBACH - Wild auf der Fahrbahn hat laut Polizei am Mittwochmorgen auf der Landstraße zwischen Haigerseelbach und Haiger eine Kettenreaktion ausgelöst: Demnach war dort gegen 7.20 Uhr eine 21 Jahre alte Frau mit einem Renault Clio unterwegs, als plötzlich drei Rehe die Fahrbahn kreuzten. Die Haigererin erschrak, ihr Auto kam nach rechts von der Straße ab und landete auf dem Dach. Nachdem sie sich selbst aus dem Pkw habe befreien können, habe eine Rettungswagenbesatzung sie versorgt und dann zu weiteren Untersuchungen in eine Siegener Klinik gebracht. Ihr Auto musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Totalschaden am Renault auf etwa 3000 Euro.