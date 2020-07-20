Montag,
20.07.2020 - 14:07
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Wo könnten Wohnmobilstellplätze in Haiger attraktiver sein?
FDP-Fraktion prangert unattraktiven Standort ohne Ver- und Entsorgung am Obi-Parkplatz an. Magistrat soll nun nach einer besseren, zentrumsnahen Alternative suchen.
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