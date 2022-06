Wohnmobil kracht bei Haiger in mobilen Blitzer

Der mobile Blitzer und das Wohnmobil werden erheblich beschädigt. Foto: VRM Mittelhessen

HAIGER - Zwei beschädigte Wohnmobile und ein demoliertes mobiles Blitzgerät - das ist die Bilanz eines Unfalles, der sich am Samstagnachmittag auf der A 45 bei Haiger ereignete. Bei der Karambolage entstand ein Schaden in Höhe von rund 130 000 Euro.

Wie die Polizei mitteilte, war gegen 14.40 Uhr ein 71-jähriger Kölner mit seinem Mercedes Wohnmobil in Richtung Dortmund auf dem rechten von zwei Fahrstreifen unterwegs. Hinter ihm fuhr eine 50-Jährige mit ihrem Fiat-Mobilheim. Verkehrsbedingt musste der 71-Jährige seinen weißen Mercedes Hymer stark abbremsen. Die hinter ihm fahrende Frau aus Lingen ging ebenfalls in die Eisen und versuchte, an dem Hymer vorbeizukommen. Sie streifte jedoch das vorausfahrende Fahrzeug und krachte mit ihrem Fiat einen sogenannten Enforcement Trailer (mobiler Blitzer).

Ein 54-jähriger und ein 53-jähriger Mitfahrer des Fiats wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die beiden Männer in ein Krankenhaus. Das Fiat-Wohnmobil hat nur noch Schrottwert. Der Blitzer wurde erheblich beschädigt.