HAIGER - "Wurscht frei": Das ist nun an der Johann-Textor-Schule in Haiger das Motto. Schüler haben gemeinsam mit dem Team der Metzgerei Schneider in Langenaubach eine Bratwurst entwickelt und zusammen mit einem Brötchen, das eine Schüler-AG in Zusammenarbeit mit der Bäckerei Rothe entwickelt hatte, erstmals verkostet.

Die "Haigerer Wurscht" sollte ursprünglich zusammen mit einem von Schülern und dem Designer Kai Staudacher entworfenen Logo auf dem Hessentag vorgestellt werden. Ausgegangen sind die Teilnehmer des Workshops dabei vom Haigerer Stadtlogo und haben dazu die unterschiedlichsten Ansätze entwickelt.

Im Juni Präsentation

Nach der pandemie-bedingten Absage des Landesfests wird daraus zwar nichts mehr. Dennoch soll die Leckerei in Zukunft bei Veranstaltungen in Haiger angeboten werden.

Nicht nur Schulleiter Norbert Schmidt war gespannt auf die "Forschungsergebnisse" der Schüler, die auf dem Grill brutzelten. Es sei toll, dass die AG-Teilnehmer sich auf das Projekt eingelassen hätten und die Zusammenarbeit mit den beteiligten Kooperationspartnern so gut geklappt habe, lobte Schmidt.

Collin Schüler von der Metzger-AG erläuterte die Zusammensetzung der Wurst. Es handele sich um eine feine Bratwurst vom Schwein mit grober Einlage, die herzhaft gewürzt sei. Pfeffer, Muskat, Macis, Ingwer und Kardamom gehörten genauso zum Rezept wie diverse Kräuter und Kochsalz, das dem Fleisch seine charakteristisch gräuliche Farbe gebe.

Vor dem finalen Rezept stand ein Entwicklungsprozess, bei dem diverse Zutaten wie Zwiebeln und Käse ausprobiert wurden und die Entscheidung gefällt werden musste, ob es eine grobe oder feine Bratwurst werden soll. Zudem lernten die AG-Teilnehmer viel über die beteiligten Tiere, vom Leben auf der Weide bis hin zur fachgerechten Zerlegung. Als man im Rathaus zum ersten Mal davon gehört habe, sei man direkt begeistert gewesen und habe viele Ideen für eine Präsentation auf dem Hessentag gehabt, berichtete Erster Stadtrat Helmut Schneider. Umso schöner sei es, dass die "Haigerer Wurscht" nun auch ohne Hessentag probiert werden könne. Es werde mit Sicherheit Veranstaltungen geben, bei denen sie verkauft werden könne. Eine komplette Produktpräsentation von Wurst, Brötchen und passendem Logo wird es voraussichtlich im Juni geben, kündigte Schmidt an.