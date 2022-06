"Young Talents Day" am 11. Juni bei Rittal in Haiger

HAIGER - Die Friedhelm-Loh-Gruppe öffnet am Samstag, 11. Juni, die Türen von Rittal in Haiger für Ausbildungs- und Studieninteressierte sowie deren Eltern. Zwischen 9 und 13 Uhr bekommen sie am "Young Talents Day" Einblick in die Arbeits- und Lernwelt der Nachwuchskräfte, können Mitmachstationen im Ausbildungszentrum absolvieren und das Industrie-4.0-Werk besichtigen. Schüler können Fragen rund um Lehre und duales Studium stellen sowie das Weiterbildungsangebot kennenlernen. Treffpunkt ist das Ausbildungszentrum in Haiger. Besucher sollten ihren Schüler- oder Studentenausweis vorzeigen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es auf https://tiny url.com/bdda8c27