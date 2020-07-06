Montag,
06.07.2020 - 18:28
2 min
Zoubek lässt prüfen: Muss Schramm erneut ernannt werden?
Kommunalpolitiker aus Haiger hatten die Amtsgeschäfte des Altbürgermeisters prüfen lassen. Nun dreht der den Spieß um und moniert einen Verstoß gegen die Hessische Gemeindeordnung.
Von Frank Rademacher
Redakteur Dillenburg
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