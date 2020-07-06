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Montag, 06.07.2020 - 18:28
2 min

Zoubek lässt prüfen: Muss Schramm erneut ernannt werden?

Kommunalpolitiker aus Haiger hatten die Amtsgeschäfte des Altbürgermeisters prüfen lassen. Nun dreht der den Spieß um und moniert einen Verstoß gegen die Hessische Gemeindeordnung.

Frank Rademacher: Redakteur Dillenburg
Von Frank Rademacher
Redakteur Dillenburg
2014 hatte er seinem Nachfolger noch applaudiert: Haigers Altbürgermeister Dr. Gerhard Zoubek (links) lässt nun prüfen, ob die in der vergangenen Woche erfolgte, zweite Amtseinführung von Mario Schramm den Anforderungen der Hessischen Gemeindeordnung genügt hat oder nicht. Archivfoto: Katrin Weber

2014 hatte er seinem Nachfolger noch applaudiert: Haigers Altbürgermeister Dr. Gerhard Zoubek (links) lässt nun prüfen, ob die in der vergangenen Woche erfolgte, zweite Amtseinführung von Mario Schramm den Anforderungen der Hessischen Gemeindeordnung genügt hat oder nicht. Archivfoto: Katrin Weber

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