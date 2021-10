Zsanett Molnar startet in Haiger durch

Freuen sich über erfolgreichen Ausbildungsstart bei der Haigerer Spedition Transland (von links): Karin Hintz und Bettina Friesen mit Zsanett Molnar. Arbeitsagentur: Limburg-Wetzlar

BREITSCHEID/HAIGER - "Ich hatte schon die Hoffnung auf einen Ausbildungsplatz aufgegeben", sagt Zsanett Molnar aus Breitscheid. Ihr Blick geht dabei auf das Frühjahr 2020. Heute ist die junge Frau Auszubildende im zweiten Lehrjahr bei der Haigerer Transland Spedition GmbH.

Ende Januar 2020 war die junge Rumänin mit noch wenigen Deutschkenntnissen mittels einer Familienzusammenführung nach Deutschland eingereist. Da sie sehr gut Rumänisch, Ungarisch und Englisch sprach, suchte sie zusammen mit ihrem deutschen Stiefvater nach einer Ausbildungsstelle als Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung - zunächst allerdings vergebens.

Es stellte sich heraus, dass sie viel zu spät ins Rennen um eine Lehrstelle eingestiegen war.

Verzweifelt meldete sich die heute 20-Jährige bei der Berufsberatung der Dillenburger Arbeitsagentur. "Beim Blick in die Unterlagen war klar, wieso es viele Absagen gab", erinnert sich Berufsberaterin Bettina Friesen. Mit den nicht übersetzten Zeugnissen und auch den geringen Deutschkenntnissen konnten die wenigen Betriebe, die noch Nachwuchs suchten, nichts anfangen. Friesen setzte alles daran, die motivierte junge Frau noch unterzubringen. Obgleich Transland in Haiger schon alle Ausbildungsstellen besetzt hatte, schaute sich Personalleiterin Karin Hintz die junge Bewerberin an. Die Personalerin war von Molnars Engagement und Gewissenhaftigkeit begeistert.

EINSTIEGSQUALIFIZIERUNG - WIE FUNKTIONIERT DAS? Die Einstiegsqualifikation (EQ) ist ein Langzeitpraktikum für Ausbildungsbewerber, die bis zum 30. September keine Ausbildungsstelle finden, und Jugendliche, die aktuell noch nicht für eine Ausbildung geeignet sind. Es handelt sich um ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis, bei dem ein Vertrag abgeschlossen und eine Vergütung gezahlt werden. Die Unternehmen erhalten von der Arbeitsagentur einen Zuschuss zur EQ-Vergütung sowie eine Pauschale für Sozialversicherungsabgaben. Die EQ dauert mindestens sechs bis höchstens zwölf MonateBegleitforschungen belegen, dass bis zu 75 Prozent der Teilnehmer in eine Ausbildung kommen. Unternehmen können sich unter Telefon 08 00-4 55 55 20 beraten lassen. Jugendliche erreichen die Berufsberatung unter Telefon 0 64 31-20 92 00. Informationen zur EQ gibt es auf www.arbeitsagentur.de/datei/ dok_ba013243.pdf.

Die Berufsberaterin bot an, dass die junge Frau mittels einer Einstiegsqualifizierung (EQ) ab Herbst zusammen mit den neuen Auszubildenden das erste Lehrjahr absolviert. Das von der Arbeitsagentur getragene Jahrespraktikum führte zum Erfolg: In der Berufsschule schaffte die Rumänin den Notendurchschnitt zwei - und auch in allen Abteilungen der Spedition überzeugte sie. Vor allem mit ihren Ungarisch-Kenntnissen war sie ihren Kollegen bereits eine große Hilfe.

Von sieben Teilnehmern haben es sechs geschafft

Begeistert war Bettina Friesen, als sie Zsanett Molnar kürzlich wiedertraf und deren inzwischen nahezu perfekten Deutschkenntnisse bestaunen konnte. "Ich freue mich, dass wir Zsanett jetzt direkt nach der EQ ins zweite Ausbildungsjahr übernehmen konnten", berichtet Karin Hintz. Die Transland-Mitarbeiterin hat bislang gute Erfahrungen mit "EQlern" gemacht. Von den sieben Teilnehmern der vergangenen Jahre konnte der Betrieb sechs in Ausbildung übernehmen.

Derzeit bildet Transland 21 Lehrlinge und drei dual Studierende aus. Mit einem Augenzwinkern verrät die Personalchefin, dass es in verschiedenen Abteilungen schon Begehrlichkeiten gibt, die junge Breitscheiderin nach Ende der Ausbildung dort einzusetzen.