Zurück in der Heimat: Michael Orth dreht im "goud ahl Häjer"

2022 soll in Haiger der Hessentag stattfinden. Passend dazu plant Michael Orth einen Film über seine Geburtsstadt. Archivfoto: Christoph Weber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - Der Hessentag 2022 rückt näher - und das Großereignis regt viele Künstler dazu an, über Projekte nachzudenken. Einer davon ist der gebürtige Haigerer Michael Orth, der einen Film über die Stadt im Dreiländereck drehen will. Der geplante Titel: "Uus goud ahl Häjer".

In einem Zeitfenster zwischen 45 und 60 Minuten sollen Anekdoten, Haigerer Originale und Ereignisse aus den Jahren 1950 bis Anfang der 60er-Jahre dokumentarisch geschildert werden. Akteure werden Schauspieler und Haigerer sein, die sich vor der Kamera erinnern. Premiere des Films sollte "zeitnah zum Hessentag sein", sagt Orth. Er hofft auf zahlreiche interessierte Mitstreiter, die ihn unterstützen oder auch mit Material, Ideen und Geschichten aus der beschriebenen Zeitspanne "füttern".

Michael Orth wurde in Haiger geboren und bezeichnet sich gerne als "Häjerscher Jong." Seit 1993 ist er ein Pendler zwischen deutscher, spanischer und katalanischer Kultur. Heute lebt er in Katalonien und arbeitet als Direktor und wissenschaftlicher Leiter einer Akademie für spanische/katalonische Zeitgeschichte, Kultur und Literatur. Er ist zudem Dozent an der "Akademie der Vielfalt" in Tübingen und Lehrbeauftragter für "Diversity Management und Interkulturalität" an der Landesverteidigungsakademie in Wien.

Fotos 2022 soll in Haiger der Hessentag stattfinden. Passend dazu plant Michael Orth einen Film über seine Geburtsstadt. Archivfoto: Christoph Weber Michael Orth plant einen Film über seine alte Heimat, in der Haigerer Originale und Ereignisse aus den Jahren 1950 bis Anfang der 60er-Jahre dokumentarisch geschildert werden. Foto: Michael Orth 2

2018 beteiligte er sich in der Stadthalle an der Woche "Kunst in der Stadt" und las unter dem Motto "Haiger ist überall - Buenas Noches en Haiger" aus seinen Werken.