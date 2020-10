Zwei Monate lang geht es durch den Wald nach Steinbach

Noch wird auf dem Steinbacher Zechenweg gearbeitet. Ab kommender Woche wandert die Baustelle weiter in die Ortsdurchfahrt. Diese wird zwischen dem Abzweig zum Zechenweg bis hinter den Abzweig zur Straße Am Stollen voll gesperrt. Foto: Christoph Weber

Der Buswendeplatz in der Straße Am Stollen ist in den nächsten Monaten nicht zu erreichen. Deshalb müssen die Busse Steinbach über Rodenbach anfahren. Dafür wird dort in der Straße Zum Tiergarten ein absolutes Halteverbot eingerichtet. Foto: Christoph Weber