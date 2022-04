3 min

Zweiter Bauabschnitt in der Westerwaldstraße dauert länger

Das Mittelstück der Landesstraße in Haiger wird erst zum Ende der Osterferien fertig. Die Bushaltestellen Reiffenberger wurden in Richtung Stadtmitte an den Bahndamm verlegt.

Von Christoph Weber Redakteur Dillenburg