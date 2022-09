110 000 Euro für Beratungsstellen im Lahn-Dill-Kreis

Der Landeswohlfahrtsverband unterstützt die Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen im Lahn-Dill-Kreis. Symbolfoto: Uwe Zucchi/dpa

WETZLAR/HERBORN - Mit mehr als 2,8 Millionen Euro wird der Landeswohlfahrtsverband (LWV) Hessen die Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen (PSKB) in Hessen 2022 unterstützen. Das hat der Verwaltungsausschuss des LWV jetzt beschlossen. Die PSKB der Diakonie Lahn-Dill in Wetzlar fördert der LWV mit 63 644 Euro, die Herborner Einrichtung (Am Hintersand) des Diakonischen Werks an der Dill erhält 47 836 Euro.

Die PSKB sind ein niedrigschwelliges ambulantes Angebot für psychisch kranke Menschen und deren Angehörige, die hier vorübergehend oder auch langfristig Unterstützung finden - oft im Anschluss an einen Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik. "PSKB sind als wohnortnahe Angebote wichtig, um betroffene Menschen in ein weitgehend selbstbestimmtes Leben in ihrem gewohnten sozialen Umfeld zu begleiten", sagt Landesdirektorin Susanne Selbert. "Aber auch in Krisensituationen stehen sie den Menschen mit Rat und Tat zur Seite, um Lösungswege zu entwickeln."

44 verschiedene Träger bieten in ganz Hessen 72 solche Einrichtungen für Männer und Frauen, die dauerhaft psychisch erkrankt sind. Die Förderung des LWV deckt rund 30 Prozent der Kosten einer PSKB und richtet sich nach der Einwohnerzahl im Versorgungsgebiet.