12 000 Euro Schaden an Pkw in Herborn

HERBORN - Ein besonders kostspieliger Fall von Sachbeschädigung beschäftigt derzeit die Ermittler der Herborner Polizei: Unbekannte Täter haben in der Kaiserstraße gleich vier Autos auf einmal zerkratzt.

Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen silberfarbenen Renault Twingo, einen schwarzen Hyundai i30, einen grauen Renault Clio und einen grauen E-Klasse-Mercedes. Sie alle sind am Samstagabend zwischen 19 und 21.45 Uhr vor den Hausnummern 18 und 24 geparkt gewesen.

Die Polizei in Herborn bittet um Hilfe und fragt: Wer hat die Täter oder verdächtige Personen zur genannten Zeit in der Kaiserstraße beobachtet? Hinweise von Zeugen erbitten die Ermittler in Herborn unter Telefon 0 27 72-4 70 50.