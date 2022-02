1358 Kinder gegen Coronavirus im Lahn-Dill-Kreis geimpft

1358 Kinder sind im Lahn-Dill-Kreis gegen das Coronavirus bisher geimpft. Symbolfoto: Daniel Reinhardt/dpa

HAIGER/EHRINGSHAUSEN/ BRAUNFELS/HERBORN/WETZLAR/ DILLENBURG - Seit einem Monat bietet der Lahn-Dill-Kreis in Zusammenarbeit mit dem DRK-Kreisverband Dillkreis Kinderimpfungen für Fünf- bis Elfjährige an. Nach Angaben von Kreis-Sozialdezernent Stephan Aurand (SPD) sind bei diesen Terminen in Sechshelden, Ehringshausen und Braunfels bislang 1358 Kinder gegen Coronaviren geimpft worden. Diese Zahl teilte er am Donnerstag in der Sitzung des Kreistags-Hauptausschusses in Wetzlar mit.

Darüber hinaus bieten Kinderärzte im Kreisgebiet diese Impfung an. Deren Gesamtzahlen sind nicht bekannt.

Im Lahn-Dill-Kreis leben insgesamt rund 16 000 Kinder in dieser Altersgruppe.

Aurand berichtete außerdem über die Erstimpfungen. Seit zwei Monaten gibt es in Wetzlar und Herborn, ebenfalls in Zusammenarbeit zwischen Kreis und DRK, zwei Impfambulanzen, ferner drei mobile Impfteams.

13 000 Erstimpfungen in den vergangenen zwei Monaten

Sie hätten seitdem rund 13 000 Erstimpfungen gegen Coronaviren vollzogen.

Im Lahn-Dill-Kreis wurden seit Dezember 2020 insgesamt rund 555 000 Impfspritzen gesetzt, rund 221 000 durch Hausärzte und 234 000 (davon 113 000 Erstimpfungen) in Impfzentrum, Impfambulanzen und durch die mobilen Impfteams. Das geht aus Daten der Kreisverwaltung sowie des hessischen Sozialministeriums hervor.

