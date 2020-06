147 Abiturienten verlassen Johanneum-Gymnasium Herborn

Schulleiterin Jutta Waschke (r.) überreicht - mit coronabedingtem Abstand - das beste Abiturientenzeugnis mit der Note 1,0 an Sarah Isabelle Hanstein. Foto: Klaus-Dieter Schwedt

HERBORN - Mitten in die Corona-Krise fiel die Zeugnisübergabe am Johanneum-Gymnasium: 147 Abgänger erhielten - wegen der Pandemie in mehreren Veranstaltungen - ihr Zeugnis. Der Gesamt-Notendurchschnitt: 2,26.

Mit Sarah Isabelle Hanstein, Josefine Ufkes, Anna Sophie Nell, Liliana Leonie Wendel, Josephine Georg und Lina Felia Müller erreichten gleich sechs Mädchen die Traumnote 1,0; dicht gefolgt von den "1,1er- Jungs" Nerses Khachatryan und Paul Thielmann.

In fünf Zeugnisübergaben mit Coronabremse und jeweils maximal 100 Personen hatte Schulleiterin Jutta Waschke festgestellt: "Die Verleihung der Abiturzeugnisse ist immer ein bedeutsamer Tag für die jungen Menschen. Allein die Tatsache, dass hier aktuell nur rund ein Fünftel des ganzen Abiturjahrgangs sitzt und ich meine Rede an den beiden Tagen zusammengenommen gleich fünfmal halten muss, hat es in unserer Schule bisher noch nie gegeben." Zwar habe sich in den vergangenen Monaten der Schulablauf bundesweit grundlegend verändert, doch betrachte man nur das Abitur, so könne rückblickend festgestellt werden, alles sei reibungslos gelaufen. Den Abiturienten gab Waschke Ratschläge mit auf den Weg: "Sie haben das Zentralabitur genau so geschrieben wie alle anderen Jahrgänge zuvor. Trotz aller psychischen Belastungen haben Sie Ihren Erfolg, das Abiturzeugnis, erreicht. Dies ist ein kleiner Vorgeschmack auf die Anforderungen, die Ihnen in der nächsten Zeit bevorstehen. Selbstorganisation, Eigenmotivation, Zieldefinition oder Zeitmanagement werden im Alltag und Beruf von Ihnen erwartet. Spätestens ab heute sind Sie in diesem Bereich allein für sich verantwortlich".

DIE ABITURIENTEN 2020 AM JOHANNEUM-GYMNASIUM HERBORN Das ist der Abiturjahrgang 2020 am Johanneum-Gymnasium Herborn: Jessica Adam, Nina Adam, Jule Arends, Angelina Karoline Arns, Mehmet Arslan, Emre Arslandogdu, Carlo Aßmann, Paula Aßmann, Chiara Lea Axmann, Tilman Friedrich Baldus, Annika Balles, Maja Bechtum, Alrik Lukas Becker, Luis Becker, Phil Marvin Betz, Elias Max Bickel, Leonie Lynn Boller, Mahmud Bozkurt, Görkem Mert Bugday, Laura Bulici, Fabian Conrad, Anabel Marina Tomke Czilwa, Malik Demirci, Leon Deuster, Maren Lou Diehl, Joel Diehlmann, Evelyn Dilger, Paula Ditschke, Jasmin Feckler, Alina Ferderer, Nina Fuhrländer, Franka Anastasia Gabert, Fabian Gail, Nele Sophie Gail, Josephine Georg, Leonard Andreas Georg, Elisabeth Grabowski, Victoria Ricarda Groos, Talida Große-Allermann, Berit Hänche, Sarah Isabelle Hanstein, Lukas Haus, Leonie Heinz, Madeleine Sophie Henrich, Sara Hermann, Tobias Hild, Emma Hilk, Hannah Hilk, Lisa-Marie Hlavnicka, Elisa Rahel Hofmann, Leon Hornitschek, Genny Icho, Maximilian Immel, Anna Marie Jakob, Christopher Jung, Justin Keaton, Maximilian Karl Kessler, Nerses Khachatryan, Adiam Kifle Tsegay, Niklas Kilian, Jeanette Klassen, Ömer Kocar, Enrico Koch, Hannah Charlotte Kolb, Laurenz Maurice Koob, Mervan Krcmari, Jonas Krey, Floriana Kryeziu, Finnja Kunzemann, Lea Kurziel, Emily Sophie Lorenz, Felix Löwen, Sören Eike Mahr, Nico Joel Mann, Tara Josina Matthäus, Paul Jedidjah Merten, Tom Meuser, Daniel Mikhailovic Moldavski, Jennifer Rhian Moseley, Lina Felia Müller, Marte Müller, Robin Dean Müller, Tom Lasse Müller, Anna Sophie Nell, Sophie Nentwich, Joshua Neuweger, Alena Nickel, David Joshua Niklaß, Kevin Luca Ortseifen, Kim Sophie Ortseifen, Jonathan Passauer, Paul Anton Passauer, Lara Penner, Michael Perry, Linda Peuser, Sophie Pfeifer, Gianna Janina Pfeiffer, Tessa Marie Piel, Jana Pittner, Svenja Poborsky, Nhat Truong Quach, Amira Reh, Leon Daniel Riedel, Lea Sophie Roelen, Theresa Roewer, Hannah Rohrbach, Annelina Luisa Rudolph, Pieja Russ, Sophie Luisa Saalbach, Madeleine Scheerer, Nicola Janise Schelde, Sared Simeon Schirmacher, Elias Schlabach, Mieke-Johanna Schmidt, Anna Selina Schmieding, Jasmin Schneider, Jonas Schneider, Nils Schönemann, Tom Christopher Schrecke, Fynn Schulte, Jonas Schuster, Lukas Selzer, Nilsu Senel, Tim Sommer, Tom-Luca Stahl, Nico Steubing, Aileen Stoll, Hannah Marie Ströhmann, Amira Tadros, Paul Thielmann, Kristin Karolina Tielsch, Ann-Sophie Trams, Jonas Frederik Trocha, Josefine Ufkes, Chiara Unali, Anton Unzeitig, Lennart Benedikt Wacker, Amelie Wagner, Lea Wagner, Jannick Walther, Doreen Kim Weiß, Lisa-Marie Welsch, Liliana Leonie Wendel, Lisanne Werner, Timur Yilmaz, Hannah Zerbe, Hannah Sophie Zöllner.

Nach ihren Dankesworten besonders an die neunköpfige Tutoren-Gruppe sowie die Elternschaft übernahm Studienleiter Timo Best das Wort: "Durch die Corona-Pandemie war es für Ihren Jahrgang schon skurril, Menschen mit Masken zu sehen. Doch am Ende des Sommers seid Ihr studierfähig und fit für die Fachhochschule oder die Ausbildung", bekräftigte er. Und fügte an: "Ein Drittel der Abiturienten hat eine Eins vor dem Komma, die Hälfte eine Zwei und 20 Prozent eine Drei. Mit einem Gesamt-Notendurchschnitt von 2,26 war dies der beste Jahrgang." Felix Löwen erhielt den Preis der Fachschaft Musik, Anna Sophie Nell machte das beste Chemie-Abitur und erhielt das Mint-EC-Zertifikat. Paul Thielmann schaffte das beste Biologie-Abitur und erhielt die Pierre-de-Coubertin-Medaille im Sport. Weitere Auszeichnungen gingen an: Theresa Roewer (Biologie), Lisa Marie Hlavnika (Preis des Fördervereins "Johannea"), Marie Müller (Mathemathik), Tara Matthäus und Lukas Selzer (Physik), Anna Schmieding (beste Sprachkompetenz), Malic Demirci (Mathematik), Berit Hänche (Preis der Fachschaft Französisch), Sarah Isabelle Hanstein (Preis der Fachschaft Englisch), Fabian Conrad (Preis der Fachschaft Kunst). "Ich freue mich, dass wir trotz Corona unser Abitur gut über die Bühne gebracht haben. Alles ist gut gelaufen trotz der merkwürdigen Atmosphäre. Schade, dass kein Abiball stattfinden konnte. Ob später nochmal ein Treffen möglich wird, muss man abwarten, da viele jetzt wegziehen", sagt Abiturientin Linda Peuser aus Mademühlen.

Anabel Cilwa aus Herborn ist ebenfalls froh, dass alles so gut geklappt hat. "Ich bin dankbar, dass uns die Schule dies bei den geänderten Rahmenbedingungen ermöglicht hat."

Tom Stahl aus Driedorf atmet auf: "Ich bin zufrieden, dass die Schule in Coronazeiten unser Abitur so gut bewältigt hat. Vielleicht lässt sich unsere eigentlich geplante Abiturfeier zum späteren Zeitpunkt nachholen. Nach der Sommerzeit beginne ich mit dem Lehramtsstudium an der Uni in Gießen".

Jonas Schuster aus Driedorf ist ebenfalls zufrieden: "Ich bin einfach froh, dass wir unser Abitur so hinbekommen haben und heute zumindest im kleineren Rahmen die Zeugnisübergabe erfolgen konnte. Allerdings war es schon ungewöhnlich, in den vergangenen Wochen und während der Prüfung nur Menschen mit Masken anzuschauen. Mein beruflicher Plan ist ein Theologiestudium".