175 Jahre TV Herborn: "Es hat sich viel verändert"

Oft flankiert eine große Veranstaltung ein Vereinsjubiläum. Der TV Herborn geht zum 175. Geburtstag einen anderen Weg. "Wir wollten das gerne über das Jahr verteilen", sagt Brigitte Gleich. Das heißt: Bis zum Oktober 2022 ist immer etwas los.

Den Anfang machte Anfang Oktober die Jahreshauptversammlung, am 13. November geht es mit dem "Abenteuerland" zum "Tag des Kinderturnens" weiter (Ausweichtermin: 27. Februar). Im Dezember schließt die Weihnachtsfeier das Jahr ab. Am 22. Januar steht ein Neujahrsempfang in der "KuSch" an.

Besonders viel ist im April geplant: eine Country- und Linedance-Party in Seelbach (2. April), ein Stadtlauf (3. April, Ausweichtermin: 9. April) und die nächste Jahreshauptversammlung (23. April).

Am 10. Juli ist im Stadtpark ein Sport- und Musikfest vorgesehen. Teil davon soll "Das Rote Sofa mit Sportlern", eine Diskussionsrunde, sein. Eine Wanderung mit Spanferkelessen wartet am 17. September. Zum Abschluss steht für den 1. Oktober ein Akademischer Festakt an.

Mitmischen wird der TV Herborn zudem bei Martinimarkt (6./7. November), "Brutzelsonntag" (10. April), "Erdbeersonntag" (12. Juni) und "Kartoffelsonntag" (11. September).