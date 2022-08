188 Herborner radeln 43 736 Kilometer

Der ADFC ist einer der Motoren hinter dem Herborner "Stadtradeln". Archivfoto: Siegfried Gerdau

HERBORN - Beim Herborner "Stadtradeln" haben 188 Teilnehmer zwischen dem 25. Juni und dem 15. Juli 43 736 Kilometer zurückgelegt. Damit seien sieben Tonnen Kohlendioxid eingespart worden. Diese Bilanz hat das Stadtmarketing gezogen.

Im "Stadtradeln"-Rekordjahr 2020 hatten 268 Fahrer gut 75 000 Kilometer erradelt, erläutert Sprecherin Birgit Ernst in einer Pressemitteilung.

Mit weitem Abstand hat das Team "ADFC Dill und Freunde" den ersten Platz belegt. Gut 350 Kilometer pro Kopf und zusammen 13 636 Kilometer bei 39 Radelnden seien ein "sehr gutes Ergebnis", so Ernst. Auf den zweiten Platz radelte sich das Team Rittal mit 22 Aktiven, die im Durchschnitt 296 Kilometer gefahren sind und insgesamt 6523 Kilometer gefahren haben.

"Bronze" haben die "Henkel BondeRiders" mit 27 Radlern erreicht, die auf eine Pro-Kopf-Leistung von 228 Kilometer stolz sein dürfen. Rang vier ging an die Freie evangelische Gemeinde Schönbach vor dem Team der Comenius-Schule in Herborn, die beide etwas über 2000 Kilometer eingefahren haben.

Weitere kleinere Teams wie der Herborner Weltladen, die Firmen Danobat-Overbeck und Balzer & Nassauer, die Stadtverwaltung, das Johanneum-Gymnasium sowie weitere Vereine und freie Gruppen haben ebenfalls mit guten Erfolgen teilgenommen. Insgesamt waren 19 Teams für die Stadt Herborn an den Start gegangen.

Aktionszeitraum überschnitt sich mit dem Lahn-Dill-Kreis

Der Lahn-Dill-Kreis hatte parallel zur Teilnahme an seiner Aktion aufgerufen. Beide Aktionszeiträume überschnitten sich um zwei Wochen. "Somit mussten sich potenzielle Teilnehmer für eines der beiden Angebote entscheiden, was Herborn möglicherweise in diesem Jahr einige Teilnehmer gekostet hat. Der Lahn-Dill-Kreis hat mit 1081 Aktiven im Aktionszeitraum 208 483 Kilometer erreicht", so Ernst.