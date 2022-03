200 Christen treffen sich zum stillen Gedenken

Friedensgebet: 200 Menschen versammeln sich auf dem Herborner Marktplatz. Foto: Yvonne Koob

HERBORN - Die evangelischen Kirchengemeinden im Gebiet von Herborn und Sinn hatten für Sonntag zu einem Friedensgebet auf dem Marktplatz in Herborn aufgerufen. Pfarrerin Susanne Klein-Gessner aus Schönbach sowie ihre Amtskollegen Andree Best aus Herborn und Thomas Gessner aus Hörbach gestalteten das Treffen.

Etwa 200 Menschen waren gekommen, um für den Frieden in der Ukraine zu beten. "Die Bitte um Frieden ist heute besonders wichtig", sagt Pfarrer Thomas Gessner. "Eindrucksvoll war die Schweigeminute. So still ist es am Herborner Marktplatz selten bis nie, wenn Menschen da sind."

Trompeter Roman Pacholek aus Greifenstein spielte Lieder wie "Amazing Grace", "Gib Frieden, Herr, gib Frieden", "Verleih uns Frieden gnädiglich" und "Von guten Mächten". Das gemeinsame Friedensgebet am Sonntagmittag war der Auftakt zu weiteren Friedensgebeten, die in den Kirchengemeinden vor Ort stattfinden werden.

"An vier unterschiedlichen Wochentagen bieten die beteiligten Kirchengemeinden Friedensgebete in den jeweiligen Kirchorten an", sagt Thomas Gessner. Für die Friedensgebete gelten jeweils die Corona-Bestimmungen der Kirchengemeinden, für die Kirchen gibt es zum Teil Platzbegrenzungen.

Die Termine

Montags finden Friedensgebete jeweils um 18 Uhr in Fleisbach (14. März), in Sinn (21. März) und in Merkenbach (28. März) statt. Dienstags laden die evangelischen Kirchengemeinden Herbornseelbach (15. März, 19.15 Uhr) und Hörbach (15. März, 19 Uhr) sowie jeweils für 19 Uhr in Roth (22. März), Schönbach (29. März) und Erdbach (5. April) zu Friedensgebeten.

Donnerstags finden solche jeweils ab 19 Uhr am 10. und 24. März sowie am 7. April in Hörbach und am 17. und 31. März in Uckersdorf sowie jeden Freitag ab 12 Uhr im Chorraum der evangelischen Stadtkirche in Herborn statt.