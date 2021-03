2000 Euro Schaden an schwarzem Mercedes

Jetzt teilen:

HERBORN - Nach einer Unfallflucht im Bereich des Radweges in der Herborner Au bittet die Polizei um Mithilfe. Am Dienstagnachmittag zwischen 15 und 16 Uhr parkte an dem Stichweg zwischen der Konrad-Adenauer-Straße und dem Radweg in Richtung Sinn ein schwarzer Mercedes-Benz. Der E-Klasse-Kombi stand mit der Front in einem Feldweg, der zu einem hinter einem Baumarkt gelegenen Acker führt. Vermutlich beim Rangieren oder Ein- oder Ausparken touchierte der flüchtige Unfallfahrer den Benz am Heck der Beifahrerseite und ließ einen Schaden von rund 2000 Euro zurück. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder zu dessen Fahrzeug nehmen die Herborner Ermittler unter Telefon 0 27 72-4 70 50 entgegen.