27-Jähriger bedroht Busreisende und verletzt Fahrgast schwer

Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es im Bereich der Autobahnabfahrt Herborn-West gekommen.

HERBORN - Am Dienstagabend ist es auf der Autobahn A 45 in einem Reisebus zu einer Bedrohungslage und einem versuchten Tötungsdelikt gekommen. Das haben die Staatsanwaltschaft Wetzlar und die Polizeidirektion Lahn-Dill in einer gemeinsamen Pressemitteilung mitgeteilt.

Der Bus - auf der Fahrt von Brüssel in Richtung Nordmazedonien - wurde Höhe der Ausfahrt Herborn-West von der Polizei gestoppt und umstellt. Der 27-jährige Beschuldigte, so Polizei und Staatsanwaltschaft weiter, hatte einem 35-Jährigen - vermutlich mit einem messerähnlichen Gegenstand - zwei Schnittwunden im Bereich des Halses zugefügt. Der Geschädigte wurde nach der ärztlichen Versorgung zur stationären Weiterbehandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Was war zuvor passiert? Während der Fahrt hatte ein Fahrgast mehrere Personen im Bus mit einem messerähnlichen Gegenstand bedroht. Ein zuvor an der Ausfahrt Haiger/Burbach ausgestiegener Fahrgast hatte die Polizei informiert. Eine Streife der Autobahnpolizei Freudenberg nahm die Verfolgung des Reisebusses auf und informierte die Leitstelle. Gegen 23.30 Uhr wurde der Bus im Bereich der Autobahnabfahrt Herborn-West durch die Polizei gestoppt und von Polizeikräften aus dem gesamten Lahn-Dill-Kreis sowie der Autobahnpolizei Mittelhessen umstellt.

Der 27-jährige Beschuldigte verfügt, so Polizei und Staatsanwaltschaft, über keinen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland und wird am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt.