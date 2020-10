29-Jähriger tritt in Herborn gegen zwei Autos

Symbolfoto: Harald Kaster

Herborn (red). Ein 29 Jahre alter Mann hat am Dienstagmittag in Herborn zwei Autos durch Tritte beschädigt. Die Polizei nahm ihn vorübergehend in Gewahrsam und nüchterte ihn aus.

Zeugen hatten gegen 12.15 Uhr die Polizei alarmiert: Sie hatten einen Mann beobachtet, der auf dem Pendlerparkplatz in der Littau gegen Pkw-Außenspiegel trat.

Eine Streife traf ihn dann in nahen der Walther-Rathenau-Straße an, als er gerade versuchte, ein Schild abzureißen, und nahmen ihn fest. Ein Alkoholtest brachte es laut Polizei auf 1,32 Promille.

Nun folgen Verfahren

wegen Sachbeschädigung

Auf dem Pendlerparkplatz entdeckten die Beamte beschädigte Außenspiegel an einem A-Klasse-Mercedes und an einem Dreier-BMW. Wie hoch die Schäden sind, kann die Polizei noch nicht sagen. Auf den 29-Jährigen kommen nun Strafverfahren wegen Sachbeschädigung zu.