300 Menschen besingen in Herborn die Kraft der Demokratie

"Deutschland wie es singt und klingt": Auch auf dem Herborner Marktplatz versammeln sich Sänger.

HERBORN - Knapp 300 Menschen haben sich zum "Tag der Deutschen Einheit" abends auf dem Herborner Marktplatz versammelt - und gesungen. Die evangelische und die katholische Kirchengemeinde hatten erstmals zu der Teilnahme an der bundesweiten Aktion aufgerufen. So wie in Herborn fand das öffentliche Singen an über 260 Orten statt.

Im Licht von Kerzen und unter der Deutschlandfahne des Herborner Rathauses erklangen, begleitet von Joachim Rabe am Keyboard, Lieder wie "Sag mir, wo die Blumen sind", "Freiheit", "Von guten Mächten wunderbar geborgen" und "Die Gedanken sind frei" sowie die deutsche und die europäische Hymne.

Die evangelische Pfarrerin Claudia Sattler dankte den Vertretern aus den Kommunen, Parteien und Vereinen. Es sei ein wichtiges Signal, um gemeinsam in der heutigen Zeit für mehr Zusammenhalt und Frieden einzustehen.

Kraft der Freiheit lässt Mauern einstürzen

Unter den Teilnehmern waren auch Bürgermeisterin Katja Gronau mit Vertretern aus Magistrat und Stadtparlament sowie der Sinner Bürgermeister Hans-Werner Bender.Mit der Versammlung wurde an die friedliche Wende von 1989 erinnert. "In den Liedern lebt die Botschaft der friedlichen Revolution von 1989 fort: Gemeinsam sind wir frei", sagte der katholische Pfarrer Simon Schade. Er erinnerte an die Kraft der Freiheit, die die Grenzen und alternativen Realitäten der damaligen Mauererbauer hatte einstürzen lassen. "Auch heute noch versuchen Menschen, Keile in die Gesellschaft zu treiben, aber auch diese Gräben wird die Freiheit überwinden." Bei der Mehrheit der Menschen überwiege die Dankbarkeit, in einem freien Land zu leben. "Diese Dankbarkeit zu zeigen ist das Signal der ,Danke-Demo'."

Auf dem abendlich dunkler werdenden Marktplatz leuchteten die vielen Hundert Kerzen immer strahlender, und auch der besungene gute Mond ("Der Mond ist aufgegangen") zeigte sich auf dem tiefblauen, wolkenfreien Firmament. Mit einem Segen endete die Veranstaltung. "Es war ein so schöner Abend, das müssten wir jetzt jede Woche machen", sagte begeistert eine Dame nach dem Programm. Ähnlich zufrieden verabschiedeten sich die Menschen voneinander, nachdem der letzte Ton verklungen war.