33 Unwettereinsätze im Lahn-Dill-Kreis

Die Feuerwehr musste unter anderem in Herborn-Schönbach ausrücken. Dort schlug der Blitz in ein Wohnhaus ein. Foto: Fritsch

LAHN-DILL-KREIS - 33 Mal musste die Feuerwehr in der Nacht zu Montag ausrücken. Ein leichtes Unwetter zog laut Leitstelle über den Lahn-Dill-Kreis und sorgte für 28 vollgelaufene Keller, einen umgestürzten Baum und drei Gullydeckel, die vom Wasser nach oben gedrückt wurden. Außerdem schlug in Herborn-Schönbach der Blitz in ein Haus ein. Verletzt wurde niemand, eine Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.