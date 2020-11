40 Reifen in den Wald bei Merkenbach geschmissen

Einer von 40: Die Ermittler der Herborner Polizei hoffen, dass jemand diesen markanten Reifen wiedererkennt. Foto: Polizei Herborn

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN-MERKENBACH - "Irgendwann vor dem 4. November", so schrieb es Polizeisprecherin Kerstin Müller am Mittwoch, haben bisher Unbekannte 40 Autoreifen in den Wald geworfen.

Spaziergänger hatten sie unmittelbarer Nähe eines Wanderparkplatzes an der Landesstraße L 3046 zwischen Merkenbach und Beilstein in Höhe des "Kniebrechers" entdeckt. Unter den Altreifen befinden sich vier Quad-Reifen mit der Bezeichnung: Fa. CST, 26 x 10.00 - 14 6 PR, ein Autoreifen 225/35 R 19 sowie zwei Reifen 275/45 R21 Y Conti Sport Contact.

Die Herborner Polizei fragt: Wer hat diese besonders auffälligen Reifen wechseln lassen und kann dazu Angaben machen? Wer Hinweise zu den Umweltsündern oder verdächtigen Fahrzeugen geben kann, sollte sich mit den Ermittlern der Herborner Polizei unter Telefon 0 27 72-4 70 50 in Verbindung setzen.