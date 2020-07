44-Jähriger landet nach Streit in Herborn in der Dill

Symbolfoto: VRM

Herborn (red). Für einen 44 Jahre alten Mann endete eine Auseinandersetzung am Montagabend in Herborn mit dem Verlust seines Rucksacks und seines Mobiltelefons - und einem unfreiwilligen Bad in der Dill.

Laut Polizei hatte sich der Mann nach eigenen Angaben gegen 19 Uhr zusammen mit vier weiteren Männern am Dillufer neben dem Parkplatz des Edeka-Herkules-Markts im Hüttenweg aufgehalten. Dann sei ein Streit zwischen ihm und einem der anderen Männer ausgebrochen, der sich dahin gesteigert habe, dass er mehrere Schläge habe einstecken müssen.

Doch damit nicht genug: Der Mann habe ihn dann geschubst, sodass er in die Dill fiel. Sein Gegner habe sich den Rucksack und das Handy gegriffen und sei damit verschwunden. "Aufgrund der guten Personenbeschreibung", so ein Polizeisprecher, führte die Fahndung der Polizei um 20 Uhr hinter dem Festplatz am Walkmühlenweg zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Dabei handelt es sich um einen 21 Jahre alten Mann aus Driedorf.

Beide standen während des Streits unter Alkoholeinfluss

Er hatte allerdings weder den Rucksack noch das Handy bei sich. Sowohl der Tatverdächtige als auch der 44-Jährige standen während des Streits unter Alkoholeinfluss.

Die Ermittler der Polizei hoffen nun auf Zeugen der Auseinandersetzung. Wer Angaben dazu machen könne, solle sich unter Telefon 0 27 71-90 70 bei der Kriminalpolizei in Dillenburg melden.