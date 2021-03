44 Warnstreiks mit 2500 Beschäftigten

Die IG Metall ist zu Kompromissen im aktuellen Tarifkonflikt bereit, zeigt sich aber kampfbereit für den Fall, dass die Arbeitgeber kein akzeptables Angebot vorlegen. Foto: IG Metall

HERBORN - Im Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie beteiligten sich bisher 2500 Beschäftigte an 44 Warnstreiks und Aktionen. "Damit unterstreichen sie die Wichtigkeit der Forderungen ihrer IG Metall in der laufenden Tarifbewegung", heißt es in einer Mitteilung der IG Metall Herborn.

"Die Beschäftigten stehen hinter den berechtigten Forderungen der IG Metall nach mehr Entgelt, verbesserter Übernahme nach der Ausbildung und dem dualen Studium. Sie erwarten tarifliche Regelungen zur Beschäftigungssicherung und der Gestaltung des Wandels in ihren Unternehmen", sagt Oliver Scheld, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Herborn.

Die letzte Entgelterhöhung habe es 2018 gegeben. Sich jetzt hinter der Coronapandemie zu verstecken und mit Umsatzverlusten und Gewinnrückgängen zu argumentieren sei verwerflich, zumal auf der Seite der Gesellschaften und Aktionäre über Gewinnausschüttungen oder Ähnliches beraten werde.

Die Region befinde sich im Wandel. Es sei dringend erforderlich, über Tarifverträge eine Beschäftigungssicherung zu erreichen. Beispielsweise durch Reduzierung und Umverteilung von Arbeit mit Entgeltausgleich.

Es sei jetzt an der Zeit. Die Arbeitgeber müssten ein Angebot auf den Tisch legen, fordern die Gewerkschafter.

Ihnen sei an einer Lösung des Tarifkonfliktes gelegen; aber nicht um jeden Preis und nicht alleine zulasten der Beschäftigten, sagte Scheld. Sollte es zu keiner Einigung kommen, kündigte die IG Metall weitere Warnstreiks nach den Osterferien an.