5000 Euro für das Herborner "Haus der Jugend"

Spendenübergabe für das "Haus der Jugend" (v.l.): HdJ-Leiter Claudio Brütting mit Susanne Stache, Almut Zehme, Feri Behnam, Ingrid Will, Thomas Diehl, Helmut Cordes, Ralf Hajdu, Michael Eichler und Bürgermeisterin Katja Gronau. Foto: Stadt Herborn

HERBORN - Der Förderverein für das "Haus der Jugend" (HdJ) in Herborn hat für seine Arbeit 5000 Euro von der Sparda-Bank erhalten. Vorher hatten Kunden der Bank bei der Aktion "Sparda-Freudepunkte" Geld für soziale Projekte gesammelt.

Sparda-Filialleiter Michael Eichler sagte bei der Spendenübergabe: "Kinder und Jugendliche sind die Zukunft unserer Stadt und der Gesellschaft ganz allgemein. Der Alltag und das Lebensumfeld vieler Familien haben sich in den vergangenen Jahren auch durch die Pandemie stark gewandelt. Mit der Spende kann das engagierte Team des ,Hauses der Jugend' hoffentlich seine wertvollen Angebote für die Jugend fortführen und ausweiten."

Ingrid Will, die Vorsitzende des Fördervereins, und dessen Kassenwart Helmut Cordes nahmen die Spende im Beisein von Bürgermeisterin Katja Gronau (parteilos) entgegen. Ingrid Will erläuterte, dass der Förderverein mit dem Spendengeld die Personalstelle in der Holzwerkstatt im "Haus der Jugend" finanzieren will. Dort kümmert sich Sozialarbeiter Thomas Diehl um straffällig gewordene Jugendliche, die in der Herborner Einrichtung Sozialstunden absolvieren können.

Als Teil dieser Arbeiten werden auch das Außengelände in Schuss gehalten, die Räumlichkeiten renoviert und unter fachkundiger Anleitung Möbel und andere Gebrauchsgegenstände hergestellt.