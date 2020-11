53-jähriger Herborner nach Facebook-Videos festgenommen

Das Heck eines Polizeiautos. (Symbolfoto: dpa)

HERBORN - Polizeieinsatz in Herborn: Nachdem ein 53-jähriger Mann in Social-Media-Videos Drohungen ausgestoßen hat, gingen bei den Polizeidienststellen in Herborn und Dillenburg zahlreiche Anrufe besorgter Eltern ein. In den Videobotschaften sprach der Mann unter anderem davon "Kinder zu befreien", Klassenzimmer aufzusuchen, Lehrer anzuzeigen sowie diese "für ihre Taten büßen zu lassen".

Laut Informationen der Polizei trafen Beamte den 53-Jährigen an seiner Anschrift an. Sie nahmen ihn vorläufig fest. "Derzeit sitzt er in den Gewahrsamszellen der Polizei ein", heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter. Deren Ermittlungen dauern noch weiter an.

Auch Herborns Bürgermeisterin Katja Gronau meldete sich am Abend nach dem Einsatz zu Wort: "Guten Abend liebe Herbornerinnen und Herborner, dank der schnellen Reaktion und reibungslosen Unterstützung der Polizeistation Herborn, besteht keine Gefahr mehr! Alle können morgen früh beruhigt in den Kindergarten, die Schule und zur Arbeit gehen!", schrieb sie auf ihrer Facebook-Seite.

