71-Jährige stirbt bei Unfall nahe Herborn

HERBORN - Auf der Kreisstraße 67 ist es am Dienstagabend, 13. September, bei Herborn im Lahn-Dill-Kreis zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Das teilte die Polizei mit.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam der 75-jährige Fahrer - von der Bundesstraße 255 kommend in Richtung Herborn-Amdorf unterwegs - in einer Linkskurve rechts von der Straße ab und prallte mit seinem Skoda gut 20 Meter weiter frontal gegen einen Baum. Der Breitscheider wurde dabei schwer verletzt und in eine Klinik gebracht. Seine 71-jährige Frau, die als Beifahrerin mit im Fahrzeug saß, starb später im Krankenhaus an ihren Verletzungen.

Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde seitens der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger beauftragt. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Herborner Polizei unter 02772-47050 zu melden.