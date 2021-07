97 Abgänger lassen in Herborn die Hüte fliegen

Freude über den bestandenen Abschluss: Die Abgänger verabschieden sich von der Comeniusschule. Foto: Comeniusschule Herborn

HERBORN - 97 Jungen und Mädchen haben an der Comeniusschule in Herborn ihre Abschlussprüfungen erfolgreich abgelegt. Mit zwei Feiern hat die Schulleitung sie auf ihren weiteren Lebensweg entlassen.

Vize-Schulleiterin Astrid Thomsen begrüßte zunächst die Realschulabsolventen und drei Stunden danach die Hauptschüler. Dank Planung und eines eigens für diesen Tag erarbeiteten Hygienekonzepts verlief alles reibungslos. Alle Schüler und Besucher mussten einen Negativtest, Geimpften- oder Genesenenbescheinigung vorweisen und erhielten Mund-Nase-Schutzmasken.

Schulleiter Gabriel froh

über viel Präsenzunterricht

Zudem ging es durch ein Einbahnstraßensystem in die große Sporthalle, die festlich geschmückt war und in der Stühle in Dreiergruppen auf Gäste warteten. Deren Zahl war begrenzt: Jeder Schüler durfte zwei Begleitpersonen mitbringen.

Thomsen berichtete, dass von den abgehenden 97 Schülern 19 einen qualifizierenden Hauptschulabschluss, 15 einen Hauptschulabschluss, 47 einen qualifizierenden Mittleren Bildungsabschluss und 16 einen Mittleren Bildungsabschluss erlangt haben. 67 Jungen und Mädchen gingen künftig auf eine weiterführende Schule, 16 starteten in eine Ausbildung.

Im Anschluss dankte die Schulelternbeirätin Tina Triller in ihrer Rede Eltern, Schülern und Lehrkräften für das Durchhalten in diesem schwierigen vergangenen Jahr. Außerdem sprach sie den Abschlussschülern Mut zu, sich nicht unterkriegen zu lassen und etwas aus dem Gelernten zu machen. In der letzten Ansprache vor Ausgabe der Zeugnisse bedankte sich Schulleiter Micha Gabriel bei allen Beteiligten für die gute Unterstützung bei allen Mitgliedern der Schulgemeinde in diesem vergangenen Schuljahr.

Er nannte es eine gute Entscheidung des hessischen Kultusministeriums, die Abschlussklassen so häufig wie möglich in die Schule zu holen. Das habe dazu geführt, dass annähernd Regelunterricht stattfinden konnte. Er versprach den Abgängern, den nun zunächst entgangenen Abschlussball nachzuholen, sobald es die Umstände wieder zuließen. Danach wurden die Zeugnisse an die Schüler übergeben, und alle sechs Abgängerklassen bedanken sich bei ihren Lehrern. Als kleines Geschenk der Comeniusschule gab es wie in jedem Jahr ein Schlüsselband und zusätzlich zur Versüßung des Abschlusses ein Gläschen Honig der schuleigenen Comenius-Bienen.

Traditionell gab Gabriel den Startschuss für die nach amerikanischem Vorbild an der CSH eingeführte Sitte des "Doktorhut-Werfens", und so flogen bei "Drei" alle "Comenius-Hüte" in die Luft. Bevor die Absolventen entlassen wurden, wurden im Auftrag des Fördervereins der Comeniusschule die Klassen- und Jahrgangsbesten geehrt: Lara Schön (Klasse 10b) erzielte mit einem Notendurchschnitt von 1,0 den besten Realschulabschluss vor Beycan Yilmaz (10a/1,4) und Esmanur Erdogan (10c/1,3).

Aus den drei Hauptschulklassen wurden Celina Schramm und Edwin Eibauer mit einem Durchschnitt von 2,0 (beide 9e) sowie Tim Schuch (9d) und Sara Kilic (9f/beide 2,1) geehrt.