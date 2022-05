A45: Betrunkener nach A3-Unfall erst bei Herborn gestoppt

Symbolfoto: Uli Deck/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN - Eine Streife der Autobahnpolizei hat am Sonntagabend auf der A45 bei Herborn einen betrunkenen Autofahrer zum Halten bringen können, der zuvor mehrere andere Verkehrsteilnehmer teils stark gefährdet hatte. Aber das war noch nicht alles, wie sich während der Kontrolle herausstellen sollte.

Wie Polizeisprecher Guido Rehr am Dienstag berichtete, hätten mehrere besorgte Verkehrsteilnehmer per Notruf die Polizei alarmiert. "Der Toyota-Fahrer war auf der A45 ab Münzenberg in Richtung Dortmund unter anderem durch Schlangenlinien, überhöhte Geschwindigkeit in Baustellen sowie Rechtsüberholen aufgefallen", so Rehr. Nach Angaben der Zeugen sei es aufgrund dieser Fahrweise mehrfach zu Beinahe-Unfällen gekommen. Auch die Streife der Autobahnpolizei habe trotz Blaulichts und Einsatzhorns zunächst Schwierigkeiten gehabt, den Mann auf sich aufmerksam zu machen.

Streife versucht vergeblich, den Toyota zu überholen

Zudem seien aufgrund der Fahrweise des Mannes mehrere Versuche, ihn Österreicher zu überholen, gescheitert. "Als er kurz vor der Anschlussstelle Herborn-Süd auf die hinter ihm fahrende Streife aufmerksam wurde, zog er auf den rechten Fahrstreifen und zwang dort einen Pkw-Fahrer zu einer Vollbremsung und einem Ausweichmanöver auf den Verzögerungsstreifen des Parkplatzes ,Hohenrain'", so der Polizeisprecher weiter.

Tatsächlich findet sich auf der A3 das fehlende Kennzeichen

Dann aber sei der Toyota-Fahrer der Streife gefolgt und mit ihr von der Autobahn abgefahren. Während der folgenden Kontrolle "pustete" der 57-Jährige 1,65 Promille und räumte ein, unter Medikamenten-Einfluss zu stehen. Zum Front-Unfallschaden an seinem Auto und dem dort fehlenden Kennzeichen befragt, sagte er, auf der A3 in Bayern in einem Baustellenbereich mehrere Warnbaken umgefahren zu haben. Dort müsse sich auch das Kennzeichen finden lassen.

Es folgte die Entnahme einer Blutprobe auf der Wache in Herborn. Zudem stellte die Polizei seinen Führerschein und den Fahrzeugschlüssel sicher. Eine Bereitschaftsstaatsanwältin ordnete das Zahlen einer Sicherheitsleistung an, die der Mann auf der Wache hinterlegte. Und tatsächlich: Auf der A3 bei Erlangen spürten Polizisten die Unfallstelle auf und fanden auch das Kennzeichen des Toyotas.

Auf den 57-Jährigen kommen Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Trunkenheit im Straßenverkehr sowie wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle zu.

Lesen Sie auch: Marburg: Fußgänger stirbt bei Zusammenstoß mit Fahrrad

Die Autobahnpolizei in Butzbach sucht nun nach weiteren Zeugen, die durch die Fahrweise des Mannes mit seinem Toyota Yaris auf der A45 gefährdet oder behindert worden sind. Betroffene können sich unter Telefon 0 60 33-70 43 50 10 bei ihr melden.