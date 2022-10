A45: Sattelzug durchbricht bei Herborn in Mittelleitplanke

Der Sattelzug ist in der Leitplanke zum Stehen gekommen (© VRM)

Herborn - Ein Lkw-Unfall in der Baustelle zwischen den Anschlussstellen Herborn-West und Dillenburg hat am Mittwoch zu stundenlangen Verkehrsbehinderungen auf der A45 geführt. Ein Sattelzug war dort gegen 12 Uhr zunächst durch die Mittelleitplanke gebrochen und dann in die Leitplanke rechts der „Sauerlandlinie“ in Richtung Dortmund gefahren.

Nach Angaben von Dillenburgs Polizeisprecher Guido Rehr vom Donnerstag ist vermutlich ein gesundheitliches Problem des 25 Jahre alten Fahrers aus der Gemeinde Eschenburg der Auslöser der Karambolage gewesen, die noch glimpflich abgelaufen ist: Weitere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt.

Zu Beginn der Baustelle hatte der Fahrer die Kontrolle über den Sattelzug verloren. Der Laster brach nach links aus, überfuhr mehrere Warnbaken und brach durch einen Teil der Behelfsmittelleitplanke. Anschließend fuhrt der Sattelzug etwa 300 Meter weit durch einen abgebakten Bereich der Baustelle, ehe er wieder nach rechts auf die Baustellenfahrspuren geriet, gegen die rechte Leitplanke stieß und stehen blieb.

Zunächst kümmerte sich ein Notarzt um den Fahrer. Anschließend brachte ihn eine Rettungswagenbesatzung zu weiteren Untersuchungen ins Dillenburger Krankenhaus.

Der Sattelzug war nicht mehr fahrbereit

Da aus der Zugmaschine Betriebsstoffe ausgelaufen waren, mussten sie von der Herborner Feuerwehr gebunden werden. In der Folge veranlasste die Wasserbehörde des Lahn-Dill-Kreises das Abtragen und Entsorgen von etwa einem Kubikmeter verschmutzter Böschungserde. Der mit Eiern beladene Laster musste abgeschleppt werden.

Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten sowie der Reparatur der Leitplanken musste der rechte Fahrstreifen in Richtung Dortmund für den Verkehr gesperrt werden, was den ganzen Nachmittag über und noch bis in den Abend hinein zu Stockungen führte. Wie lange genau diese Sperrung dauerte, war der Polizei auch am Donnerstag noch nicht bekannt.