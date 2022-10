A45: Vollsperrung wegen Brückenteilsprengung

Am Sonntag um wenige Sekunden nach 10 Uhr soll die östliche Talbrücke Landeskroner Weiher Geschichte sein. Dazu werden kanpp 100 Kilogramm Sprengstoff in 352 Bohrlöchern eingesetzt. (© Christoph Weber)

Haiger/Burbach/Wilnsdorf - Damit die zweiteilige Talbrücke der Autobahn A45 in Höhe des Landeskroner Weihers neu gebaut werden kann, wird am Sonntag, 30. Oktober, die erste Hälfte des alten Bauwerks in Fahrtrichtung Siegen/Dortmund gesprengt.

Aus diesem Grund sperrt die Autobahn Westfalen GmbH an diesem Tag die „Sauerlandlinie“ zwischen den Anschlussstellen Wilnsdorf und Haiger/Burbach von 8 bis 14 Uhr voll. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.

In Fahrtrichtung Frankfurt führt die Umleitung U34 über die Bundesstraße B54. In Fahrtrichtung Dortmund wird der Verkehr über die U21 über Gilsbach und die Landesstraße L723 zur Anschlussstelle Wilnsdorf geführt.