Abenteuer Schule beginnt für Henry & Co. mit Abstand und Maske

Das erste Klassenfoto: Für die Aufnahme liegen Pappdeckel auf dem Boden, die die Standpunkte der Kinder so markieren, dass sie ausreichend Abstand zueinander halten. Foto: Katrin Weber

Handdesinfektionsmittel, Gästeregistrierung, Freilichteinschulung: In diesem Jahr läuft der erste Schultag für die ABC-Schützen ganz anders als sonst üblich. Foto: Katrin Weber

Mit Abstand gehen Henry und seine Mitschüler in ihr Klassenzimmer in der Ambachtalschule in Burg. Foto: Katrin Weber