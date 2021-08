Abiturienten des Dresdener Kreuzchors singen in Herborn

Gastiert am 21. August in Herborn: das Männerchor-Ensemble "Rêverie". Foto: Ensemble "Rêverie"

HERBORN - Ein Gastspiel der besonderen Art findet - organisiert von Kantorin Regina Zimmermann-Emde - gibt es am 21. August (Samstag) in der katholischen Kirche "St. Petrus" in Herborn: Ab 19 Uhr tritt dort das Ensemble "Rêverie" auf. Dabei handelt es sich um zehn Sänger des Abiturjahrgangs des berühmten Dresdener Kreuzchors.

Das musikalische Repertoire der jungen Künstler reicht von der Klassik bis zum Pop, von geistlicher A-cappella-Musik bis hin zu modernen Klängen des 20. und 21. Jahrhunderts.

Der Eintritt zum Konzert in der Kirche ist frei. Spenden zur Deckung der Kosten sind jedoch willkommen.

Anmeldungen bis zum

20. August sind erforderlich