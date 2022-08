Abiturienten des Dresdner Kreuzchores begeistern in Herborn

Das "Twentytwo-Ensemble" des Dresdner Kreuzchors. Archivfoto: Dresdner Kreuzchor

HERBORN - Die Abiturienten des Dresdner Kreuzchores treten - so ist es Tradition seit vielen Jahren - als besondere, aus dem Chor herausgelöste Gruppe in die Öffentlichkeit und verabschieden sich mit einer Sommer-Tournee quer durch Deutschland. In der katholischen Pfarrkirche "St. Petrus" in Herborn haben die jungen Männer auf Einladung von Kantorin Regina Zimmermann-Emde am Samstag ein Konzert als "Twentytwo-Ensemble" gegeben.

Rund 200 Zuhörer erlebten einen Abend voll inspirierender Vokalmusik. Der erste Teil war dem geistlichen Repertoire des Kreuzchores verpflichtet, im zweiten Teil ging es um weltliche Literatur.

Die neun Sänger eröffneten ihr Konzert mit "Alta trinita beata", einem feierlichen Gesang aus dem Italien des 15. Jahrhunderts. Mit "Domine ad adjuvandum me" ("Herr, eile mir zu Hilfe") wandten sie sich danach mit Gottfried August Homilius, einem der wichtigsten Kreuzkantoren, der Geschichte zu.

Karl Pohland, der künstlerische Leiter, trat nun auch als Komponist hervor: Seine Choralmotette "Wer nur den lieben Gott lässt walten" führte die Hörer bildreich durch die Strophen des Liedtextes.

Mit drei Gesängen aus dem traditionellen Männerchor-Repertoire entließen die Sänger das Publikum in eine kurze Pause, um danach mit einer Verbeugung vor den großen "Comedian Harmonists" fortzusetzen: Ihre Versionen von "Veronika, der Lenz ist da" und "Wenn die Sonja russisch tanzt" begeisterte die Zuhörer.

Leonard Cohens "Halleluja" folgte in einem anspruchsvollen Chorsatz, ebenso das bekannte "In the Jungle", in dem Solist Elias Jordan großen Applaus bekam. Auch Reinhard Meys "Diplomatenjagd" durfte nicht fehlen: Hier konnte man einmal mehr das interpretatorische und dramaturgische Geschick des Ensembles bewundern. Den Schlusspunkt setzte der "Prinzen"-Hit "Ich wär' so gerne Millionär". Für die Leistung des Ensembles, für einen Abend mit Männergesang auf höchstem Niveau, gab es begeisterten Applaus: Die jungen Sänger beantworteten die Standing Ovations mit Paul Gerhardts Abendlied "Nun ruhen alle Wälder".