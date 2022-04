Abschied nach 158 Jahren: Gemeinschaftsverband hört auf

Letztmals: Der Evangelische Gemeinschaftsverband Herborn feiert einen Dankgottesdienst in der großen Konferenzhalle in der Herborner Kaiserstraße. Foto: Bodo Assmus

HERBORN - Nach 158 Jahren ist eine Ära zu Ende gegangen: Der Evangelische Gemeinschaftsverband Herborn hat seinen letzten Gottesdienst in der Konferenzhalle in Herborn gefeiert.

Etwa 100 Gäste waren zum Dankgottesdienst in die Kaiserstraße gekommen. Damit beendete der Gemeinschaftsverband nach eineinhalb Jahrhunderten sein Engagement.

Das Sozialwerk hat

eine gesicherte Zukunft

Die Vorstände des Evangelischen Gemeinschaftsverbandes, der Vorsitzende Karlheinz Grebe und sein Stellvertreter Dieter Daub, blickten dankbar zurück auf die langjährige Arbeit und richteten ihren Blick in die Zukunft. Beide gingen auch auf die Fortführung des vom Verband geschaffenen Sozialwerks durch die DGD-Stiftung ein. Diese hatte zum Jahresbeginn die Trägerschaft der in der "Haus des Lebens" gGmbH vereinten Seniorenwohn- und -Pflegeheime in Herborn, Driedorf und in Bischoffen am Aartalsee übernommen. Dadurch sei sichergestellt, dass das Sozialwerk auch im Sinne des Gemeinschaftsverbandes weiterarbeiten werde.

Die Predigt hielt Pfarrer Steffen Kern, Präses des Gnadauer Gemeinschaftsverbands. Zu den Gästen gehörten Mitglieder des Evangelischen Gemeinschaftsverbands Herborn, Einrichtungsleitungen und langjährige Mitarbeitende vom "Haus des Lebens", Vertreter verbundener Gemeinschaftsverbände und Vertreter des Kuratoriums der DGD-Stiftung sowie der Vorstand und die Geschäftsleitungsmitglieder der DGD-Stiftung.

Steffen Kern thematisierte in seiner Predigt die "Zeitenwende" im Kontext des Krieges in der Ukraine. Dabei nahm er Bezug zum Leitmotiv des Gemeinschaftsverbandes "Christus unser Friede", das sich auf den Brief des Apostels Paulus an die Epheser: "Denn er ist unser Friede." (Eph. 2,14) bezieht.