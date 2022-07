Abschied von der Comenius-Schule Herborn

Zum Lied "Auf uns": Am Ende der Zeugnisübergabe gibt es bei der Verabschiedungsfeier für die Herborner Comenius-Schüler kein Halten mehr. Foto: Comenius-Schule Herborn

HERBORN - Die Comenius-Schule Herborn hat in der frisch renovierten Turnhalle und dem neu gestalteten Außenbereich erstmals unter "normalen" Bedingungen die Zeugnisse an die Abschlussklassen übergeben. Der musikalischen Eröffnung durch Joan Zörb aus der Klasse 9a am Klavier und der Begrüßung durch die stellvertretende Schulleiterin Astrid Thomsen schlossen sich Reden im Namen der Abschlussschüler durch Sophia Petrotou und Büsra Kus an. Schulelternbeirätin Tina Triller hielt eine Rückschau auf die Schulzeit der Abgänger und auf die vergangenen Jahre. Schulleiter Micha Gabriel betonte, der Schulabschluss sei ein Gemeinschaftswerk, an dem viele mitgewirkt haben.

Am Ende werfen alle

ihre Hüte in die Luft

Danach folgte die Zeugnisübergabe an die Schüler der einzelnen Klassen. Jahrgangsbeste der Realschule ist Anna Bösser mit einem Notendurchschnitt von 1,1. Jahrgangsbeste der Hauptschule ist Ahrany Pulenthiarajah mit 2,2.

Am Ende sang der komplette Abschlussjahrgang das Lied "Auf uns" und warf seine Hüte in die Luft.

Nach der offiziellen Feier begann der Abschlussball des Fördervereins - der erste seit 2019. Die Abschlussschüler feierten zusammen mit ihren Eltern und Freunden bis in die frühen Morgenstunden.