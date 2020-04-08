Mittwoch, 08.04.2020 - 05:30
4 min
Abstand halten, aber wie? So leben Blinde in Corona-Zeiten
Von Christian Hoge
Redakteur Dillenburg
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INFORMATIONEN
Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband bietet derzeit auf seiner Internetseite www.dbsv.de einen "Corona-Ratgeber" an. Dort finden sich unter anderem Tipps eines Virologen, Hinweise zur augenärztlichen Versorgung und arbeitsrechtliche Informationen.
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