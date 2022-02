Akrobaten, Artisten und Musik in der "Kusch"

Bärenstark: Robert Choinka ist einer der bekanntesten Deutschen seiner Zunft. Foto: René Tanner

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN - Seit 2008 gibt es die Varieté-Abende in der Herborner "Kulturscheune", und sie haben seitdem ein immer größeres Publikum gefunden. Am 25., 26. und 27. Februar steht nun die 14. Auflage der Shows an, die so nur in Herborn zu sehen sind.

Der Erfolg liegt auch daran, dass die Zuschauer hier ein Programm erleben, das denen in den ungleich bekannteren GOP-Häusern, im "Krystallpalast" oder auch im "Tigerpalast" in nichts nachsteht. Dafür sorgt Jahr für Jahr eine Künstler-Auswahl, die das Herborner Team um Jörg Michael Simmer zusammen mit "Herrn Niels" alias Niels Weberling auf die Beine stellt.

Wenn reines Motoröl durch die Adern zu fließen scheint

Dieses Mal hält Karl-Heinz Helmschrot als Moderator den "roten Faden" in der Hand. Allerdings: Das Wort "Moderation" beschreibt das, was er macht, nur unzutreffend. Er erforscht die Spätfolgen der "Pisackstudie" und schmeißt sich mit Spielfreude in unterschiedliche skurrile Charaktere. Komisch, schlagfertig und geistreich zieht er virtuos die Register des Entertainments, des Kabaretts und der Musik.

Fotos Bärenstark: Robert Choinka ist einer der bekanntesten Deutschen seiner Zunft. Foto: René Tanner Rock'n'Roll mit dem Diabolo: Das ist das Metier von Phil Os. Foto: Sven Hagolan Moderator der Varieté-Shows in der "KulturScheune": Karl-Heinz Helmschrot. Foto: Jean Ferry Agiert in der Sparte "Physical Comedy": Robert Wicke. Foto: Alexander Jenniches 4

Am Trapez zeigen "Carina & Leonid" ein Wechselspiel von schwungvollen Passagen und Momenten des Innehaltens. Mit Vertrauen und Kraft überwinden sie die Schwerkraft und nehmen das Publikum mit durch die Höhen und Tiefen einer Partnerschaft. Außer mit ihrer Show am Trapez berühren Carina und Leonid das Publikum mit "Jealous": Anmutig und scheinbar mühelos spielen sie mit ihrer Partnerakrobatik den Konflikt zwischen Eifersucht und Vertrauen.

Jonglage, Musik, Tanz und Pantomime mit Geräuschen

Mit Robert Choinka sorgt der "James Dean der Handstand-Akrobaten" für Entertainment der anderen Sorte. Der Mann lässt Frauenherzen schneller schlagen und besitzt als Requisit gestapelte Autoreifen, auf denen er seine Performance mit viel Coolness zeigt. In der Rolle des machohaften Mechanikers, durch dessen Adern reines Motoröl zu fließen scheint, vollführt Choinka mit an Arroganz grenzender Gelassenheit einarmige Handstände - ein Hingucker nicht nur für die Frauen. Robert Wicke ist eine feste Größe der deutschen Varieté-Szene: Beatboxen, Jonglagen und vieles mehr sind untrennbar mit ihm verbunden.

Das brachte ihn unter anderem als festes Ensemble-Mitglied zum Circus Roncalli sowie in alle GOP-Häuser der Republik. Und so entwickelte der Allrounder seine eigene Bühnenshow aus atemberaubender Jonglage, Pantomime, Artistik, Tanz und Musik.