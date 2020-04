Als gäb's kein Corona mehr: Gedränge am Blumenstand in Herborn

Viel zu wenig Abstand: Am Blumenstand des Herborner Wochenmarkts in der Hauptstraße herrschte immer wieder dichtes Gedränge - zeitweise sogar noch mehr als auf diesem Foto, das in der Mittagszeit entstand. Was durch die Verpixelung nicht mehr erkennbar ist: Nur eine Person auf diesem Bild trägt einen Mund-Nase-Schutz. Foto: Katrin Weber

Herborn (red). So mancher, der am Freitag über den Herborner Wochenmarkt gegangen ist, konnte sich ein Kopfschütteln nicht verkneifen. Um die Ansteckungsgefahr zu verringern, waren die Marktstände zwar über die ganze Altstadt verteilt worden. Aber an dem ausnahmsweise am "Platz an der Linde" aufgestellten Blumenstand herrschte immer wieder so dichtes Gedränge wie an einem ganz normalen Markttag - und so, als wäre die Pandemie bereits überwunden und man müsste keine Sorge mehr vor einer Infektion mit dem Coronavirus haben.

Der vorgeschriebene Mindestabstand von 1,5 Metern schien zumindest einen Teil der Kunden nicht zu interessieren. Dicht an dicht standen sie an dem Verkaufsstand - und viele trugen dabei auch keinen Mund-Nase-Schutz.