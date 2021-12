Als Kind das erste Auto in Rabenscheid bestaunt

Jetzt teilen:

HERBORN-BURG - Elfriede Ax aus Burg feiert am Mittwoch, 1. Dezember, ihren 100. Geburtstag. Sie wurde in Rabenscheid geboren und ist dort zusammen mit sechs Geschwistern aufgewachsen. Als Kind hat Ax einst miterlebt, wie das erste Automobil nach Rabenscheid gefahren kam.

Nach dem Ende der Schulzeit hatte sie zunächst eine Anstellung als Haushaltshilfe. Später absolvierte sie in Dillenburg eine Berufsausbildung zur Krankenschwester. Angestellt war sie dann in der Orthopädischen Klinik in Herborn. Dort lernte sie auch ihren späteren Mann Hermann kennen, als dieser einen Freund besuchte.

Fünf Kinder, fünf Enkel,

ein Urenkel gratulieren

1956 heirateten Elfriede und Hermann Ax. Sie zogen nach Burg und gründeten dort eine Familie. Zum 100. Geburtstag gratulieren heute fünf Kinder mit ihren Familien, darunter fünf Enkel und ein Urenkel.

Elfriede Ax hat sich in Burg in der Kirchengemeinde vielfältig engagiert. Unter anderem war sie Mitglied im Kirchenvorstand, arbeitete mit in der Frauenhilfe und sang im Kirchenchor.

Ax arbeitete gerne und viel im Garten. Außerdem liebte sie es, viele Menschen am Tisch um sich zu haben und sie mit ihren Koch- und Backkünsten zu verwöhnen. In früheren Jahren schneiderte sie zudem gern, beispielsweise Kleidung für sich, die Kinder und die Puppen der Kinder und Enkelkinder. Noch bis vor Kurzem versorgte sie außerdem die ganze Familie mit selbst gestrickten Socken.

Pandemiebedingt kann Elfriede Ax ihren besonderen Geburtstag nur in ganz kleinem, familiärem Rahmen feiern und auch keine persönlichen Gratulationen entgegennehmen.