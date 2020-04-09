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Donnerstag, 09.04.2020 - 21:04
4 min

Altenheime in Quarantäne: Der letzte Wille steht über Corona

DRK-Vorstand Alexander Bretsch nimmt Stellung zu den Covid-19-Fällen in den Pflegeheimen in Herborn und Haiger. In Herborn sind fünf Bewohner gestorben.

Christoph Weber: Redakteur Dillenburg
Von Christoph Weber
Redakteur Dillenburg
Ausgerüstet mit der notwendigen Schutzkleidung, bewegen sich die Ärzte Christina Brenzinger (links) und Rainer Hennings (Zweiter von rechts) zusammen mit der ausgebildeten Pflegedienstleitung Alice Kortmann und DRK-Vorstand Alexander Bretsch (rechts) im Herborner DRK-Pflegeheim. Foto: DRK-Kreisverband Dillkreis

Ausgerüstet mit der notwendigen Schutzkleidung, bewegen sich die Ärzte Christina Brenzinger (links) und Rainer Hennings (Zweiter von rechts) zusammen mit der ausgebildeten Pflegedienstleitung Alice Kortmann und DRK-Vorstand Alexander Bretsch (rechts) im Herborner DRK-Pflegeheim. Foto: DRK-Kreisverband Dillkreis

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Weiterführende Links
Altenheim in Haiger unter Quarantäne
Herborn: Zehn Corona-Fälle im Altenheim
Zwei weitere Corona-Tote im Lahn-Dill-Kreis
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