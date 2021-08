Am Dienstag ohne Termin in Herborn impfen

Ein Pieks gegen Corona: Am Dienstag, 24. August, kommt das mobile Impfteam nach Herborn. Symbolfoto: Fabian Sommer/dpa

HERBORN - Das mobile Impfteam aus dem Kreisimpfzentrum kommt am Dienstag, 24. August, nach Herborn. Von 10 bis 16 Uhr ist es in der Alten Färberei ("Haus der Vereine") in der Mühlbach.

Zum Einsatz kommen die Impfstoffe von Johnson & Johnson (nur eine Impfung nötig) und von Biontech, ausschließlich letztgenannter auch für Kinder ab zwölf Jahre und Jugendliche. Sie müssen eine schriftliche Einwilligung beider Sorgeberechtigter sowie ein Elternteil persönlich dabei haben.

Da bei Biontech eine zweite Impfung nötig ist, kommt das DRK-Impfteam am 21. September (Dienstag) erneut von 10 bis 16 Uhr in die Alte Färberei.

Generell gilt: Interessierte können sich ohne Anmeldung oder Terminvereinbarung impfen lassen. Am Tag der Impfung sollten ein Personalausweis oder ein Reisepass und - sofern vorhanden - der gelbe Impfausweis mitgebracht werden.

Liste mit Ortsübersicht für das Impfen steht im Internet