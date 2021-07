Am Herborner Bahnhof fliegen die Fäuste

Auf dem Bahnhofsplatz in Herborn sind in der Nacht auf Sonntag mehrere Männer in Streit geraten. Symbolfoto: Carsten Rehder

HERBORN - Auf dem Bahnhofsplatz in Herborn sind in der Nacht auf Sonntag mehrere Männer in Streit geraten. Gegen 1.55 Uhr meldeten Zeugen eine Schlägerei. Unbekannte warfen Flaschen auf geparkte Fahrzeuge und gingen aufeinander los. Mehrere Personen flüchteten dann mit zwei Autos in zunächst unbekannte Richtung. Nach einem Zeugenhinweis kontrollierten Polizisten im Landkreis Marburg-Biedenkopf einen Ford Mondeo, der mit einem 21-Jährigen und einem 17-Jährigen besetzt war. Ob die beiden Insassen an der Auseinandersetzung beteiligt waren, wird noch geprüft.

Nach ersten Erkenntnissen mussten drei Personen mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Darüber hinaus sind mindestens zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt worden. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeistation in Herborn unter 0 27 72-4 70 50 entgegen.